-
الإثنين 30 ديسمبر 2019 الموافق 04 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سجن 15 أردنيًا خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية بالأردن

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 02:33 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الإثنين على 15 أردنيًا متهمين بالانتماء إلى خلية مؤيدة لتنظيم "داعش" الإرهابي بالسجن حتى 15 عامًا، بعد إدانتهم بالتخطيط لتنفيذ "عمليات إرهابية" داخل المملكة، بحسب ما أفادت مراسلة وكالة "فرانس برس".

وحكمت المحكمة على 14 متهما بالأشغال المؤقتة لمدة 15 عامًا، فيما حكمت على متهم آخر بالأشغال المؤقتة 10 أعوام، وقررت إسقاط دعوى الحق العام على أحد المتهمين؛ بسبب وفاته فيما برأت متهمًا آخر لعدم كفاية الأدلة.

وكانت المحكمة وجهت في الثاني من إبريل من العام الماضي للخلية تهمًا هي: "المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية"، و"الترويج لأفكار جماعة إرهابية"، و"حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية".

وبحسب لائحة الإتهام، خططت الخلية لاستهداف عدد من الأهداف في عمان بينها قناة فضائية أردنية وملهى ليلي ومبنى تابع للمخابرات والسفارة الأميركية وكنيسة، إضافة إلى رجال أعمال إسرائيليين يرتادون مصنع ألبسة.

وتم اعتقال أفراد الخلية الذين تراوح أعمارهم بين العشرينات والأربعينات خلال نوفمبر 2017 من قبل جهاز المخابرات.

والأردن أحد أعضاء التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن وينفذ ضربات استهدفت تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، وتعرض الأردن لعدة هجمات كان آخرها في محافظة الكرك (118 كلم جنوب عمان) في 19 ديسمبر 2016 وأوقع عشرة قتلى بينهم سبعة من رجال الأمن وتبناه تنظيم "داعش".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

«أجورهم أصبحت ضخمة».. أشرف عبدالباقى يكشف سبب انتهاء «مسرح مصر»

منذ ساعتين و 32 دقيقة

مصدر: السيسى يرفع دعم «بطاقات التموين» لـ1250 جنيهًا للفرد قريبًا

منذ حوالي 10 ساعات

أكرم حسنى يكشف مصير فيلم "البدلة" الجزء الثانى

منذ يوم

احذرى.. 5 أطعمة قد تتحول إلى سامة

الصور

image description

وفد يوناني ومجري يزور منطقة بني حسن الأثرية في المنيا

image description

وضع حجر الأساس لمبنى كلية الهندسة الجديد بجامعة القناة

image description

«قومى المرأة» يزور أسر ضحايا حادث «أتوبيس العمال» فى بورسعيد

image description

تدعيم مستشفى الدلنجات المركزى بأجهزة طبية جديدة

image description

رئيس جامعة المنيا: زرعنا 320 فدانًا في 2019

الأكثر قراءة

سائق «أوبر»: «كنت هغتصبهم.. بس اضطرتني أضربها بالمطواة»

مصدر: السيسى يرفع دعم «بطاقات التموين» لـ1250 جنيهًا للفرد قريبًا

«أجورهم أصبحت ضخمة».. أشرف عبدالباقى يكشف سبب انتهاء «مسرح مصر»

مجلس الدولة يمنع التدخين داخل منشآته.. والغرامة 20 ألف جنيه

أيام زمان

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

أسمهان ومحمد التابعي.. أسرار قصة حب انتهت بـ«سكتة قلبية»

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

نجم الساعة

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

الصحة

الرياضة تكافح البدانة

كوليسترول البالغين يسبب أمراض القلب

3 خطوات للوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا فى فصل الشتاء

قياس الكولسترول مبكرًا أداة للتنبؤ بأمراض القلب

الرئيس نيوز

انفوجراف| 7 معلومات عن مبادرة «الحوامل»

خاص| الحكومة تسدد 26.4 مليار جنيه لصناديق التأمينات من أجل "قانون المعاشات"

وعود الإصلاح تتجدد.. الرئيس يتحدث والأحزاب تتشاور والمحبوسين سياسيا في تزايد

وزير العدل يستعرض مشروع قانون التأمين الموحد

منوعات

صور التهنئة بالعام الجديد happy new year 2020

رسائل تهنئة بالعام الجديد happy new year 2020

الإمارات تطرق أبواب "جينيس 2020" بعروض الألعاب النارية

العراق والأردن يتقدمان بملف لطلب استضافة كأس آسيا 2027

كشكول

إصدار بطاقات هوية رقمية موحدة لمنسوبي جامعة بني سويف

"النيلي" يكرم مُعلمي الفلسفة للتميز والإبداع على مستوى الجمهورية

رئيس البحيرة الأزهرية يطالب بتعميم تجربة "مسرحة المناهج"

منصة "كشكول".. امتحانات"اللغة الإنجليزية" للشهادة الإعدادية (رابط)

إسلام سياسي

جابين : قرار الأوقاف بمنعى من المساجد ظالم ..ولم أقوم بعمل دعاية إنتخابية

صحيفة: مصر لن تسمح لأردوغان بحلم الإمبراطورية.. وقطر وراء الأزمة

خبير أمني: التنظيم في شمال إفريقيا يشكل أقوى جماعة إرهابية

حصاد الافتاء فى 2019: إطلاق أول قاعدة بيانات عربية لظاهرة الإرهاب والإسلاموفوبيا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
سنة 2019 تكتب قصائدها وترحل
ماجد حبته
على قلب أحمق واحد!
عمرو خالد
عالج مخاوفك بحسن الظن بالله «1»
ماجد حبته
مكافحة مكافحة الجرائم الإلكترونية!
المزيد

الثقافة

حياة وفكر طه حسين فى ثقافة أسيوط

فرسان الأدب يلتقون بثقافة أسيوط لاكتشاف المواهب الشابة

"الرقص في الجنة " مجموعة قصصية جديدة لـ محمد عدلي

كتاب "صندوق مريمة" على طاولة ثقافة الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك