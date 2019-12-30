سجن 15 أردنيًا خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية بالأردن

حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الإثنين على 15 أردنيًا متهمين بالانتماء إلى خلية مؤيدة لتنظيم "داعش" الإرهابي بالسجن حتى 15 عامًا، بعد إدانتهم بالتخطيط لتنفيذ "عمليات إرهابية" داخل المملكة، بحسب ما أفادت مراسلة وكالة "فرانس برس".



وحكمت المحكمة على 14 متهما بالأشغال المؤقتة لمدة 15 عامًا، فيما حكمت على متهم آخر بالأشغال المؤقتة 10 أعوام، وقررت إسقاط دعوى الحق العام على أحد المتهمين؛ بسبب وفاته فيما برأت متهمًا آخر لعدم كفاية الأدلة.



وكانت المحكمة وجهت في الثاني من إبريل من العام الماضي للخلية تهمًا هي: "المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية"، و"الترويج لأفكار جماعة إرهابية"، و"حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية".



وبحسب لائحة الإتهام، خططت الخلية لاستهداف عدد من الأهداف في عمان بينها قناة فضائية أردنية وملهى ليلي ومبنى تابع للمخابرات والسفارة الأميركية وكنيسة، إضافة إلى رجال أعمال إسرائيليين يرتادون مصنع ألبسة.



وتم اعتقال أفراد الخلية الذين تراوح أعمارهم بين العشرينات والأربعينات خلال نوفمبر 2017 من قبل جهاز المخابرات.



والأردن أحد أعضاء التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن وينفذ ضربات استهدفت تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، وتعرض الأردن لعدة هجمات كان آخرها في محافظة الكرك (118 كلم جنوب عمان) في 19 ديسمبر 2016 وأوقع عشرة قتلى بينهم سبعة من رجال الأمن وتبناه تنظيم "داعش".