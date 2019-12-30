صور التهنئة بالعام الجديد happy new year 2020

يبدأ الاحتفال في ليلة رأس السنة مساء غد الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 وتستمر الاحتفالات حتى صباح يوم الأربعاء، حيث يمرح ويفرح الجميع بقدوم العام الجديد وإليكم أجمل صور 2020 للتهنئة بالعام الجديد.



وتحتفل البلدان العربية بالابتهال والدعاء لله عز وجل أن يكون عام خير وييسر فيه كل الأمور، ولكن الشيء الذي يجتمع عليه كل الشعوب والبلدان الفرحة بقدوم العام الجديد وتبادل التهنئة بين بعضهم البعض للتعبير عن السعادة باستقبال العام الجديد، لذلك ننشر لكم أجمل صور 2020.



ويتبادل الجميع التهنئة بعضهم البعض للتعبير عن السعادة باستقبال العام الجديد، لذلك ننشر لكم أجمل صور 2020.