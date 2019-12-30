مشاجرة بفندق فى التجمع الخامس بسبب 50 ألف جنيه

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على سيدة وشقيقها بتهمة النصب على سائق في التجمع الخامس، وقاما بإيهامه بقدرتهما على توفير فرصة عمل له بدولة عربية واستوليا منه على مبلغ 50 ألف جنيه، وحرر محضر بالواقعة.



وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة التجمع الخامس، يفيد بتلقيه إخطارا من مسئولي فندق بمنطقة المستثمرين الجنوبية ـ دائرة القسم، بوجود مشاجرة داخل الفندق، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع كل من طرف أول، "إبراهيم. ق. ا" 31 سنة سائق ومقيم شبين الكوم منوفية، وطرف ثاني"جميلة. ع. بـ" 31 سنة ومقيم محل البلاغ، وشقيقها "يونس. ع. ب" 24 سنة.



وبسؤال الأول قرر بسابقة تعرفه علي الطرف الثاني عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، واللذين أكدا له حضورهما للبلاد بغرض السياحة، وطلبا منه حجز غرفة بالفندق محل البلاغ، وسداد قيمه الحجز والتقابل معهما بمطار القاهرة لتوصيلهما للفندق، وعقب ذلك قاما بإيهامه بقدرتهما على توفير فرصة عمل له بدولة عربية واستوليا منه على مبلغ 50 ألف جنيه، إلا أنه ارتاب فى أمرهما، فحضر لمحل الواقعة لمطالبتهما بإعادة المبلغ المالي إلا إنهما رفضا ذلك، فحدثت بينها مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وتعدوا على بعضهم البعض بالضرب دون حدوث إصابات.



وبمواجهة الطرف الثاني بما جاء بأقوال الأول أيدها واعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

