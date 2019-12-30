«حرب النجوم» يتصدر إيرادات موسم الكريسماس

تشهد قاعات العرض السينمائية في هوليوود موسم أفلام الكريسماس، حيث تتصارع ثلاثة أفلام على حصد المزيد من الإيرادات.



ونرصد ترتيب هذه الأفلام من حيث الصدارة في الـ«بوكس أوفيس» على مستوى العالم.



احتفظ الجزء الجديد من سلسلة أفلام حرب النجوم "ستار وورز: ذا رايز أوف سكايووكر" بصدارة إيرادات السينما بأمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع، محققا 72 مليون دولار.



والفيلم بطولة جون بويجا وديزي ريدلي وأوسكار إيزاك، ومن إخراج جيفري جيكوب أبرامز.



كما احتفظ فيلم الحركة والمغامرة "جومانجي: ذا نيكست ليفيل" بالمركز الثاني مسجلا 35.3 مليون دولار.



والفيلم بطولة دوين جونسون وكيفن هارت وجاك بالاك وكارين جيلان، ومن إخراج جيك كاسدين.



وجاء الفيلم الرومانسي الجديد "ليتل ومن" في المركز الثالث بإيرادات بلغت 16.5 مليون دولار.



والفيلم بطولة ميريل ستريب وسيرشا رونان وتيموثي شالاماي وفلورنسا بف، ومن إخراج جريتا جيروج.