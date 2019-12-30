موسكو تؤكد أهمية استقرار أمن الخليج العربى

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، عن قلق بلاده إزاء تصاعد التوترات المتزايدة في منطقة الخليج العربي، محملًا الغرب مسئولية العمل على تصعيد الأوضاع في هذه المنطقة.



وقال "لافروف" خلال اجتماعه مع نظيره اليراني جواد ظريف، اليوم الإثنين، إن موسكو قدمت مقترحًا لضمان الأمن في منطقة الخليج، فيما قدمت إيران "مبادرة هرمز للسلام"، مؤكدًا الحفاظ على أمن واستقرار منطقة الخليج العربي.



وتأتي تصريحات وزير الخارجية الروسي في ظل تصاعد التوترات السياسية بمنطقة الخليج إثر تفاقم النزاع الخليجي الإيراني من جهة، واستمرار الأزمة القطرية من جهة أخرى والتي دخلت عامها الثالث بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي قطع العلاقات مع الدوحة في الخامس من يونيو 2017، بسبب دعمها للإرهاب وتعاونها مع إيران.