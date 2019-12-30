"الرقص في الجنة " مجموعة قصصية جديدة لـ محمد عدلي

يشارك الكاتب الصحفي محمد عدلي في معرض الكتاب 2020 بالمجموعة القصصية الجديدة "الرقص في الجنة" عن دار ديير للنشر والتوزيع.



وعبر محمد عدلي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن بالغ سعادته لمشاركته في معرض الكتاب 2020 بهذه المجموعة القصصية، باعثًا برسالة حب وسلام لجميع المصريين في العام الجديد، متمنيًا أن يكون عام حب ورخاء.



وتتناول المجموعة الجديدة أفكارا متنوعة وجديدة من خلال عشر قصص بأحداثها وشخصياتها المختلفة.



يذكر أن عدلي صدر له مجموعة قصصية بعنوان (فيلوفوبيا) عام 2017 وحققت نجاحا جيدا وقتها وكانت ضمن الكتب الأكثر انتشارا في معرض 2017.

