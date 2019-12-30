أجاب الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتوى الهاتفية وأمين الفتوى بالدار، على سؤال يقول صاحبه: "ما حكم الشرع في وضع المناكير الإسلامي؟".



وقال محمود شلبي، إن وضع المناكير جائز، ولا يوجد مناكير إسلامي وغير إسلامي، وإنما الحكمة في ما إذا كان هذا المناكير شفاف ورقيق لا يمنع وصول الماء فهنا يكون جائز والوضوء عليه صحيح، أو أنه يعمل طبقة عازلة للأظافر ويحول دون وصول الماء إليه فيكون استعماله جائز ولكن الوضوء عليه غير صحيح.



وأكد مدير إدارة الفتوى الهاتفية وأمين الفتوى بالدار، أنه يجوز للمرأة أن تتزين بوضع المناكير أو غيره.

