بالأرقام.. الحصر الأخير لأصول الحكومة

تنفرد "الدستور"، في السطور التالية بالتفاصيل الكاملة لقيمة الأصول الثابتة في الوحدات الإدارية الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والتغيرات التي طرأت عليها خلال العامين الماضيين، وذلك وفقًا للحصر الأخير الذي أجرته وزارة المالية، والمقدم إلى لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، في إطار الحساب الختامي للدولة عن العام المالي 2019- 2018.



أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي قيمة الأصول المملوكة للحكومة خلال العام المالي الماضي إلى 619 مليارًا و3 ملايين جنيه، مقابل 551 مليارًا و279 مليون جنيه في العام المالي السابق عليه، بزيادة قدرها 67 مليارًا و726 مليون جنيه، بنسبة 12.2%، وتوزعت تلك القيمة على ثلاثة جهات شملت، وحدات الجهاز الإداري، والهيئات العامة الخدمية، ووحدات الإدارة المحلية.



وحسب البيان فقد مثل رصيد الهيئات الخدمية النسبة الأكبر من إجمالي أرصدة الأصول الحكومية بنسبة بلغت 42.3% بقيمة 261 مليارًا و474 مليون جنيه، يليها وحدات الجهاز الإداري بنسبة 37%، وقيمة قدرها 229 مليارًا و640 مليون جنيه، ثم وحدات الإدارة المحلية بنسبة 20.7%، وقيمة بلغت نحو 127 مليارًا 888 مليون جنيه.



وبالمقارنة بين الزيادة التي طرأت على قيمة أصول كل جهة خلال العامين الماضيين، احتلت الهيئات العامة الخدمية النصيب الأكبر بينها، بمعدل زيادة قدره 34 مليارًا و45 مليون جنيه، بنسبة بلغت 15% تلها وحدات الإدارة المحلية بقيمة 13 مليارًا و367 مليون جنيه، وأخيرًا وحدات الجهاز الإداري للدولة بنسبة بلغت 9.7% بقيمة بلغت 20 مليارًا و312 مليون جنيه.