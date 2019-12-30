الصومال: بلد أجنبى خطط لتفجير مقديشو

أعلنت الاستخبارات الصومالية، أن هناك بلدًا أجنبيًا خطط لتفجير مقديشو الذي أودى بحياة 81 شخصًا.



ونقل "راديو دالسان" المحلى فى الصومال، أن حصيلة القتلى جراء التفجير الانتحارى الذى وقع بواسطة سيارة مفخخة في أفجوي جنوب غربي مقديشو، ارتفعت إلى 60 شخصا، حين ذاك أغلبهم من المدنيين وسط توقعات بزيادة الأعداد، بجانب عدد كبير من المصابين.



وشهدت العاصمة الصومالية مقديشو، صباح السبت الماضي، تفجير سيارة مفخخة، ووصل عدد القتلى فى التفجير إلى 60 قتيلا، فى الوقت الذى نجحت فيه قوات الأمن الصومالية فى قتل كل العناصر المتورطة فى الهجوم.

