-
الإثنين 30 ديسمبر 2019 الموافق 04 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السائحون البريطانيون يشيدون بقرار عودتهم لشرم الشيخ (فيديو)

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 02:11 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
طباعة
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو سلط من خلاله الضوء على ردود أفعال السائحين البريطانيين عقب عودة رحلاتهم المباشرة إلى مطار شرم الشيخ، والذين أشادوا جميعًا بهذا القرار.

كما أعربوا عن سعادتهم بالعودة مجددًا لمدينة شرم الشيخ، والتي تتمتع بالعديد من المقومات السياحية التي تجعلها الوجهة السياحية المفضلة والتي تلقى رواجا كبيرا لديهم، وذلك بالتزامن مع استئناف الرحلات الجوية البريطانية إلى مدينة شرم الشيخ، وذلك بعد قرار الحكومة البريطانية رفع حظر الطيران البريطاني لمطار شرم الشيخ الدولي.

وجاء بالفيديو، إشادة السائحين البريطانيين أيضًا بالإجراءات الأمنية المتبعة في المطار، وكذلك بعمليات التطوير والتحديث التي يشهدها، كما أشاد "بيتر كيرنز" المدير التنفيذي لإحدى شركات السياحة البريطانية، بعودة الرحلات البريطانية لشرم الشيخ، مؤكدا أن ذلك يبعث برسالة مفادها أن شرم الشيخ أصبحت جاهزة لاستقبال المزيد من الرحلات، خاصة أن مطار شرم الشيخ واحدا من أكثر المطارات أمنا.

الجدير بالذكر، أن قرار رفع الحظر جاء نتيجة تحسن الإجراءات الأمنية في المطارات المصرية بشكل عام لاسيما مطار شرم الشيخ، وذلك بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز منظومة الأمن على كافة المستويات سواء في المطارات أو المناطق السياحية، كما يعد القرار في الوقت نفسه رسالة قوية لعمق العلاقات بين الدولتين ويبعث برسالة طمأنة للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان، ودليلا قويا على أن الحكومة المصرية تضع أمان السائح كأولوية تحرص على تحقيقها بكافة السبل وبما يتماشى مع المعايير الأمنية الدولية التي يتم تطبيقها في أكبر مطارات العالم، وهو ما أشادت به العديد من الجهات الدولية المتخصصة التي قامت بزيارة المطارات المصرية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضغوط برلمانية على ماي لاستئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ

شركات الطيران الخاصة الإنجليزية تواصل تسيير رحلاتها إلى شرم الشيخ والغردقة

السياحة ترحب برفع بريطانيا قيود الرحلات الجوية على شرم الشيخ

بلومبرج: العودة البريطانية لشرم الشيخ دفعة قوية للسياحة المصرية

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

مصدر: السيسى يرفع دعم «بطاقات التموين» لـ1250 جنيهًا للفرد قريبًا

منذ حوالي 21 ساعة

سائق «أوبر»: «كنت هغتصبهم.. بس اضطرتني أضربها بالمطواة»

منذ حوالي 4 ساعات

«الإفتاء» يحذر من نقل تركيا إرهابيين إلى ليبيا لدعم ميليشيات طرابلس

منذ حوالي 21 ساعة

«أجورهم أصبحت ضخمة».. أشرف عبدالباقى يكشف سبب انتهاء «مسرح مصر»

الصور

image description

وفد يوناني ومجري يزور منطقة بني حسن الأثرية في المنيا

image description

وضع حجر الأساس لمبنى كلية الهندسة الجديد بجامعة القناة

image description

«قومى المرأة» يزور أسر ضحايا حادث «أتوبيس العمال» فى بورسعيد

image description

تدعيم مستشفى الدلنجات المركزى بأجهزة طبية جديدة

image description

رئيس جامعة المنيا: زرعنا 320 فدانًا في 2019

الأكثر قراءة

سائق «أوبر»: «كنت هغتصبهم.. بس اضطرتني أضربها بالمطواة»

مصدر: السيسى يرفع دعم «بطاقات التموين» لـ1250 جنيهًا للفرد قريبًا

«أجورهم أصبحت ضخمة».. أشرف عبدالباقى يكشف سبب انتهاء «مسرح مصر»

مجلس الدولة يمنع التدخين داخل منشآته.. والغرامة 20 ألف جنيه

أيام زمان

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

أسمهان ومحمد التابعي.. أسرار قصة حب انتهت بـ«سكتة قلبية»

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

نجم الساعة

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

الصحة

الرياضة تكافح البدانة

كوليسترول البالغين يسبب أمراض القلب

3 خطوات للوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا فى فصل الشتاء

قياس الكولسترول مبكرًا أداة للتنبؤ بأمراض القلب

الرئيس نيوز

انفوجراف| 7 معلومات عن مبادرة «الحوامل»

خاص| الحكومة تسدد 26.4 مليار جنيه لصناديق التأمينات من أجل "قانون المعاشات"

وعود الإصلاح تتجدد.. الرئيس يتحدث والأحزاب تتشاور والمحبوسين سياسيا في تزايد

وزير العدل يستعرض مشروع قانون التأمين الموحد

منوعات

صور التهنئة بالعام الجديد happy new year 2020

رسائل تهنئة بالعام الجديد happy new year 2020

الإمارات تطرق أبواب "جينيس 2020" بعروض الألعاب النارية

العراق والأردن يتقدمان بملف لطلب استضافة كأس آسيا 2027

كشكول

إصدار بطاقات هوية رقمية موحدة لمنسوبي جامعة بني سويف

"النيلي" يكرم مُعلمي الفلسفة للتميز والإبداع على مستوى الجمهورية

رئيس البحيرة الأزهرية يطالب بتعميم تجربة "مسرحة المناهج"

منصة "كشكول".. امتحانات"اللغة الإنجليزية" للشهادة الإعدادية (رابط)

إسلام سياسي

جابين : قرار الأوقاف بمنعى من المساجد ظالم ..ولم أقوم بعمل دعاية إنتخابية

صحيفة: مصر لن تسمح لأردوغان بحلم الإمبراطورية.. وقطر وراء الأزمة

خبير أمني: التنظيم في شمال إفريقيا يشكل أقوى جماعة إرهابية

حصاد الافتاء فى 2019: إطلاق أول قاعدة بيانات عربية لظاهرة الإرهاب والإسلاموفوبيا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
سنة 2019 تكتب قصائدها وترحل
ماجد حبته
على قلب أحمق واحد!
عمرو خالد
عالج مخاوفك بحسن الظن بالله «1»
ماجد حبته
مكافحة مكافحة الجرائم الإلكترونية!
المزيد

الثقافة

حياة وفكر طه حسين فى ثقافة أسيوط

فرسان الأدب يلتقون بثقافة أسيوط لاكتشاف المواهب الشابة

"الرقص في الجنة " مجموعة قصصية جديدة لـ محمد عدلي

كتاب "صندوق مريمة" على طاولة ثقافة الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك