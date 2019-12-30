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اقتصاد

أبرز قرارات التمثيل التجاري في 2019 «انفوجراف»

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 02:08 م
جريدة الدستور
دعاء أبو العزم
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ننشر حصاد جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة خلال 2019.

وكانت أهم القرارات المساهمة في إتاحة عدد 1143 فرصة تصديرية بقيمة تقديرية بلغت نحو 565. 5 مليون دولار في مجالات الخضروات والفواكه الطازجة والمنتجات الغذائية والورقية والمفروشات المنزلية والسلع الهندسية والزجاج والرخام والجلود والكيماويات والكابلات الكهربائية المساهمة في إبرام عدد من التعاقدات التصديرية بلغت قيمتها المبدئية نحو 113.5 مليون دولار.

- المساهمة في إتاحة عدد 412 مناقصة دولية خارجية الترويج للصادرات المصرية من خلال التعامل مع 17 ألف و504 طلب ترویج واستعلام تجاري وتوفير بيانات تتعلق بالتصدير.

- المساهمة في إتاحة عدد من الفرص الاستثمارية بقيمة تقديرية بلغت نحو9.1 مليار دولار أمريكي في مجالات بناء وتشييد المستشفيات والمراكز الطبية، والمركبات والسيارات وإقامة المجمعات الاستثمارية المتكاملة، وتصنيع الحديد والصلب، وتصنيع الهياكل والتركيبات الحديدية المعاونة في الترتيب لعدد 692 زيارة رسمية وتجارية، بالإضافة إلى المعاونة في الترتيب والتحضير لاجتماعات عدد من اللجان المصرية المشتركة.

- التعامل مع 131 معرض دولي خارجي وداخلي سواء بالترويج لها أو بالمعاونة في الترتيب للمشاركة المصرية بالمعارض الدولية الخارجية بالتعاون مع الجهات المعنية أو بالمعاونة في إيفاد بعثات مشترين بلغ نحو 200 مشتري دولي لزيارة المعارض الدولية التي تقام على أرض مصر إعداد 2404 دراسة وتقرير تسويقي ونوعي.

- نظم المكتب التجاري المصري بالبرازيل معرض دائم للمنتجات المصرية لمدة 6 أشهر بمدينة كامبيناس البرازيلية، حيث ضم المعرض معروضات لمنتجات 50 شركة مصرية وأتاح زيارات رجال الأعمال والمستوردين والموزعين بغرض التعاقد على صفقات تصديرية مصرية للأسواق البرازيلية.

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