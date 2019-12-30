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محافظات

الكشف الطبى على 400 حالة درن بالقليوبية

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:40 م
جريدة الدستور
صلاح حسنى
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أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية عن تنفيذ قافلة طبية للكشف المبكر عن الدرن بعزبة عثمان بحى غرب شبرا الخيمة، وذلك خلال النصف الثاني من ديسمبر 2019.

وأكد المحافظ أنه تم الكشف بالمجان على 400 حالة بثلاث عيادات للصدر وتم صرف العلاج اللازم لها بالمجان، بالإضافة إلى تحويل 50 حالة إلى مستوصف صدر ناصر لعمل التحاليل والفحوصات المعملية اللازمة بالمجان، فضلًا عن إجراء 500 أشعة عادية على الصدر وتمت مناظرتها بواسطة استشارى الصدر بالقافلة.

وأشار المحافظ إلى إستمرار تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المجانية على مدار العام لتجوب جميع أرجاء المحافظة والوصول بها للأماكن والقرى البعيدة والمحرومة من الخدمات الطبية، وذلك بمشاركة أطباء مهرة بالتخصصات المختلفة.

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