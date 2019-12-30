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مصر

وزير الإسكان يتفقد الطرق الرئيسية والكبارى بـ6 أكتوبر

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:36 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عددًا من محاور الطرق الرئيسية والكبارى بمدينة 6 أكتوبر.

وشدد على الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من المشروعات، والمتابعة الدورية لكل مراحل التنفيذ، وزيادة أعداد العمال والمعدات بمواقع العمل المختلفة، من أجل دفع معدلات التنفيذ.

وأضاف أن أعمال الطرق الجارى تنفيذها تشمل الطريق الدائرى الأوسطى "القطاع الأول (الجزء الأول من الطريق الدائرى الأوسطى)، من تقاطع طريق الواحات حتى طريق الفيوم (طريق داعم لطريق الفيوم) – القطاع الثانى (الجزء الثانى من الطريق الدائرى الأوسطى)، من تقاطع طريق الواحات حتى نهاية كردون المدينة مع الحزام الأخضر"، بجانب طريق الواحات، والطريق الدائري الجنوبي، وتبلغ أطوال تلك الطرق 93 كم، وتضم 18 عملًا صناعيًا و9 كبارى مشاة، بتكلفة 5.368 مليار جنيه.

وقال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر: يهدف مشروع الجزء الأول من الطريق الدائرى الأوسطى من تقاطع طريق الواحات حتى طريق الفيوم، والأعمال الصناعية عليه، لتخفيف الضغط المرورى على طريق الفيوم عن طريق إنشاء طريق خدمة لفصل مداخل مدينة 6 أكتوبر عن طريق الفيوم، ورفع كفاءة وتوسعة وصلة دهشور الجنوبية لاستيعاب ضغط مرور النقل الثقيل من وإلى المنطقة الصناعية، بينما تهدف الأعمال الصناعية بالمشروع إلى إلغاء جميع الدورانات السطحية للسيارات، واستبدالها بكبارى للحد من حوادث السيارات على الطريق، وتبلغ تكلفة المشروع 918 مليون جنيه.

وأضاف أن مشروع الجزء الثانى من الطريق الدائرى الأوسطى من تقاطع طريق الواحات حتى نهاية كردون المدينة مع الحزام الأخضر، يهدف لتطوير الطريق فى نطاق الفاصل السكنى الصناعى بالمدينة، ليصبح بعرض يتراوح من 56: 82 مترًا، وبعرض 4 حارات رئيسية وحارتى خدمة.

وأشار إلى أن مشروع تطوير طريق الواحات بطول حوالى 30 كم، وتشمل أعمال التطوير تنفيذ 5 كبارى حاليا، ويهدف إلى تطوير الطريق الرئيسى، وتنفيذ طريق داعم به 3 حارات بعرض 16.75 متر، مع استيعاب مسار "BRT"، بجانب رفع الكفاءة المرورية للطريق من خلال إنشاء طريق داعم على جانبى طريق الواحات الرئيسى، يتسع لـ٣ حارات مرورية لكل اتجاه، بدءًا من التقاطع مع طريق الجيزة الفيوم حتى التقاطع مع مسار الطريق الدائرى لمدينة أكتوبر، وحل نقاط الاختناقات المرورية على الطريق بعدة أعمال صناعية، ورفع كفاءة عروض الحارات القائمة بالاتجاهات الرئيسية، وتهدف الأعمال الصناعية بالمشروع إلى إلغاء جميع الملفات السطحية للسيارات، واستبدالها بكبارى للحد من حوادث السيارات على الطريق، وتشمل الأعمال الصناعية، كوبرى 2، وهو على مستويين عند تقاطع الواحات مع الدائرى الأوسطى لربط طريق الواحات مع وصلة دهشور الجنوبية، وكوبرى 3، ويوفر عمل دوران خلفى حر للقادم من طريق الجيزة الفيوم، والمتجه إلى ذات الطريق لخدمة أحياء أكتوبر "تم التشغيل التجريبى"، وكوبرى 6، ويوفر دوران مفرد للخلف لخدمة القادم من طريق دهشور الشمالى والمتجه لطريق الفيوم "تم التشغيل التجريبى"، وكوبرى 18، والغرض منه ربط منطقة الإسكان الاجتماعى بطريق الواحات "تم التشغيل التجريبى"، بجانب تقاطع رقم 8، وبه نفق وكوبرى لحل الأزمة المرورية عند تقاطع الدائرى مع طريق الواحات، بالإضافة إلى تنفيذ 6 كبارى مشاة.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن مشروع الطريق الدائرى الجنوبى بطول 22 كم وعرض 82 م، وبه 4 حارات فى كل اتجاه، بالإضافة إلى طريق للشاحنات به حارتان فى كل اتجاه، بجانب الأعمال الصناعية، ويعد المشروع جزءًا من الطريق الدائرى حول المدينة، لربط الأحياء والمناطق الصناعية، والمحاور الرئيسية، لتخفيف الحركة المرورية، وخدمة مدينتى أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر.

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