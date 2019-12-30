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حوادث

تفاصيل إقرارات الذمة المالية للعاملين بالدولة

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:33 م
المالية
المالية
حسام محفوظ
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عمم جهاز الكسب غير المشروع، إعلانًا منشورًا على إدارات شؤون العاملين والموارد البشرية في الوزارات وجهات الدولة المختلفة، الخاضعة لقانون الكسب غير المشروع لحثها على إرسال إقرارات الذمة لموظفيها تمهيدًا لفحصها في المواعيد المحددة.

وترصد «الدستور» في هذا التقرير، التفاصيل الكاملة حول إقرارات الذمة المالية والخاضعين لها وكيفية تقديمها.

أولًا يتلقى جهاز الكسب غير المشروع، إقرارات الذمة المالية بداية من شهر يناير حتى شهر مارس من كل عام، وفقًا لنص المادة 3 من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ بشأن الكسب غير المشروع "يجب على كل من يخضع للقانون أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالى لانقضاء خمس سنين على تقديم الإقرار السابق، وذلك للكشف عن ثرواتهم وبيان وجود زيادة غير مبررة من عدمه، وعلى الموظفين أن يقدموا إقرارًا خلال شهرين من تاريخ بدء أو انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون".

وتسارع الوزارات كل عام بين يناير حتى مارس لتقديم إقرارات الذمة المالية لكبار وقيادات الموظفين في كل ديوان حكومي.

وعن مواعيد تقديم الإقرارات حتى لا يقع الخاضع تحت طائلة القانون، حددت المادة 11 من ذات القانون تلك المواعيد من خلال نصها على أن "تقوم إدارة الكسب الغير المشروع بالإعلان عن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهري نوفمبر وديسمبر من كل عام في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار وفى الإذاعة والتليفزيون كما أن للإدارة المذكورة القيام بالتوعية التى تراها لازمة لإحاطة الخاضعين للقانون.

ثم تتولى الجهات المختصة بتلقى الإقرارات وتنبيه الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه بالمواعيد المحددة لتقديم إقراراتهم قبل انقضاء هذه المواعيد بشهر على الأقل".

كما يمكن لإدارة الكسب تحريك جنحة ضد الممتنع للنيابة العامة ويقرر فيها الحبس، مشيرا إلى أنه في حالة وجود شبهة يتم إحالة الأوراق وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانونين رقمى ٢٤٧ لسنة ١٩٥٦، ٧٩ لسنة ١٩٨٥، وعند ذكر بيانات غير صحيحة بالإقرار يعاقب الشخص بالحبس والغرامة التى لا تزيد على ألف جنيه، وإذا تبين وجود شك يتم سؤاله والتحقيق معه، حيث إن جهاز الكسب غير المشروع هو الجهة المختصة للتحقيق مع الشخص في حالة وجود تهم ضده.

وعن كيفية فحص الإقرارات الخاصة بالخاضعين للدولة وبينهم الوزراء ورئيس الجمهورية، فتنص المادة 5 من قانون الكسب غير المشروع على أن "تشكل هيئة أو أكثر من 5 من مستشاري محكمة النقض يختارون في بداية العام القضائي بطريق القرعة وتكون رياستها لأقدمهم، تتولى فحص إقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع، بالنسبة إلى رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه ومن هم في درجتهم والوزراء ونوابهم".

وبعد انتهاء محكمة النقض من فحص الذمم المالية للوزراء الجدد ونوابهم، يتم إرسال التقارير الخاصة بثرواتهم لجهاز الكسب غير المشروع؛ لإحالتها إلى مجلس الوزراء.

كما يشكل جهاز الكسب لجانا من مستشاري هيئة الفحص والتحقيق، لفحص ومراجعة إقرارات الذمة المالية للوزراء السابقين الذين خرجوا من الخدمة طبقًا للقانون.

ويخضع لقانون الكسب غير المشروع ١٠ فئات بالدولة من الجهات الحكومية، بداية من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ونواب البرلمان، بجانب الشركات التى يزيد رأسمالها عن ٥٠ ألف جنيه، والنقابات والجمعيات والعمد والمشايخ، حول ثروتهم وممتلكاتهم، والموظفين من الدرجة الأولى حتى الثالثة، وفقا للقانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥، ويتضمن الإقرار بيانات شخصية وحسابات الشخص المملوكة والسائلة.

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