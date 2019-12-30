إزالة 28 حالة تعد على أرض زراعية في بني سويف

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى شمال بني سويف، اليوم الاثنين، برئاسة عادل ضيف الله، 28 حالة تعد "في المهد" على أرض زراعية بواقع: 21 حالة بقرية أطواب، و5 حالات بقرية بني سليمان مجلس قروي الميمون، و2 حالة بقرية قمن العروس، وذلك بمشاركة وحدة التدخل السريع بالوحدة المحلية ومسئولي الزراعة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.



وشدد محافظ بني سويف على أهمية استمرارية حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بجميع مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق والتعاون مع مديريتي الأمن، والزراعة، للحفاظ على الرقعة الزراعية، التي هي حق الأجيال القادمة، موجها بضرورة عدم تكرار هذه التعديات في تلك المناطق، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين والمتعدين على الرقعة الزراعية.



ومن ناحية أخرى واصلت الوحدة المحلية جهودها في ملفات النظافة والتجميل ومتابعة مشروعات الخطة، والتي تضمنت متابعة أعمال تطوير شارع طراد النيل بالمدينة، وأعمال رفع القمامة من قرية أفوة التابعة لمجلس قروي أطواب، بالإضافة إلى استكمال أعمال تمهيد وتسوية شوارع قمن العروس وأعمال الإنارة بشارع داير الناحية بالقرية، بجانب متابعة أعمال استكمال وتجهيزات المبنى الخدمي بالميمون والذي يحوي دار مناسبات وسجل مدني.