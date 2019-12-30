كسر بماسورة مياه يوقف حركة المرور في مصر الجديدة

تسبب كسر ماسورة مياه بميدان الكلية الحربية، في منطقة مصر الجديدة، في ظهور كثافات مرورية بجميع الشوارع المؤدية إلى الميدان، فيما انتقل رجال المرور لتسيير حركة السيارات.



تلقت غرفة عمليات مرور القاهرة بلاغا بوجود كسر بماسورة مياه في مصر الجديدة، وعلى الفور انتقلت سيارات لشفط المياه، ويتواجد رجال المرور بالمكان لتنظيم حركة السيارات.