-
الإثنين 30 ديسمبر 2019 الموافق 04 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين: يجب على روسيا وألمانيا تعزيز التعاون بينهما

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:20 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الاحتفال بمناسبة مرور 75 عاما على الانتصار على ألمانيا النازية يمثل فرصة لتحسين العلاقات مع برلين.

ونقل الكرملين عن بوتين قوله، اليوم الاثنين، إنه متفائل إزاء عام 2020 بأن يسهم في تعزيز التعاون بين البلدين مستقبلا في قضايا مُلحة، موضحا أن هذا يتعلق بمصالح بين ألمانيا وروسيا وشئون دولية أيضا.

وحسب البيانات، بعث بوتين بخطاب تهنئة بمناسبة العام الجديد للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، والذي ذكّر فيه بمشروعات بين البلدين، وكذلك الشراكات التي تجمع البلدين في مجالات البحث العلمي والتعليم على وجه الخصوص.

ويعتزم بوتين إحياء الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للانتصار على ألمانيا النازية في التاسع من مايو عام 2020 بمشاركة قادة دول من كافة أنحاء العالم، وذلك بتقديم أكبر عرض عسكري في تاريخ روسيا في موسكو.

وتحتفل روسيا سنويا منذ عام 1945 بذكرى الانتصار في "الجبهة الشرقية للحرب العالمية الثانية"، والتي أودت بحياة نحو 27 مليون شخص في الجانب السوفيتي.

يُذكر أن تحقيقات حول مقتل مواطن جورجي في برلين أدت إلى توترات دبلوماسية مؤخرا بين موسكو وبرلين في خضم شبهات بتورط جهات روسية في عملية الاغتيال.

وطردت ألمانيا دبلوماسيين روسيين اثنين بزعم أن السلطات الروسية لم تتعاون بما فيه الكفاية في التحقيق، وردت روسيا بالمثل حيث طردت دبلوماسيين ألمانيين اثنين.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

بالأسماء.. التفاصيل الكاملة لانقلاب أتوبيس مشجعى المصرى على طريق "دمياط - بورسعيد"

منذ حوالي 16 ساعة

«منح وبونات».. تفاصيل مبادرة دعم أصحاب البطاقات التموينية

منذ حوالي 16 ساعة

«من أنتم؟».. قذاف الدم يكشف المقصودين بعبارة معمر الشهيرة (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

سائق «أوبر»: «كنت هغتصبهم.. بس اضطرتني أضربها بالمطواة»

الصور

image description

«قومي المرأة» يزور أسر ضحايا حادث «أتوبيس العمال» في بورسعيد

image description

رفع 313 حالة إشغال في البحيرة

image description

«شعيب»: جاري العمل لإنهاء مباني جامعة مطروح الجديدة

image description

التحفظ على 60 مكبر صوت في حملات بأحياء الإسكندرية

image description

حبس سائق «البط الميت» في دمياط

الأكثر قراءة

سائق «أوبر»: «كنت هغتصبهم.. بس اضطرتني أضربها بالمطواة»

«أجورهم أصبحت ضخمة».. أشرف عبدالباقى يكشف سبب انتهاء «مسرح مصر»

الثلاثاء والأربعاء إجازة رسمية بالبنوك

انقلاب أتوبيس مشجعى المصرى أثناء العودة من الإسكندرية (صور)

أيام زمان

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

أسمهان ومحمد التابعي.. أسرار قصة حب انتهت بـ«سكتة قلبية»

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

نجم الساعة

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

الصحة

الرياضة تكافح البدانة

كوليسترول البالغين يسبب أمراض القلب

3 خطوات للوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا فى فصل الشتاء

قياس الكولسترول مبكرًا أداة للتنبؤ بأمراض القلب

الرئيس نيوز

محمد السادات: هي الأحزاب الكبيرة خايفة من إيه؟.. ومينفعش ناس راكبة فضائيات وناس بتغني ظلموه (1-2)

"تنطلق أول يناير".. تفاصيل مبادرة "صحة السيدات الحوامل"

وزير الزراعة: نبحث عن حلول غير تقليدية للمشاكل والتنسيق بين القطاعات

رغم ترشيد النفقات..27 مليار جنيه زيادة في مصروفات الدولة خلال عام

منوعات

الإمارات تطرق أبواب "جينيس 2020" بعروض الألعاب النارية

العراق والأردن يتقدمان بملف لطلب استضافة كأس آسيا 2027

إجراءات عاجلة بعد اكتشاف مادة خطرة فى موقع لأولمبياد طوكيو

الحرائق تلغي «الألعاب النارية» في رأس السنة بعاصمة أستراليا

كشكول

بعد"حظر البناطيل المقطعة".. أعضاء التدريس: القرار ينمي روح المسئولية والجدية للطلاب

أبرز تسريحات الشعر للأطفال في رأس السنة الجديدة (صور)

على خطى الوادي.. تعرف على قائمة محظورات الحرم الجامعي لـ"جنوب الوادي" (مستند)

رحمي: نضع آمالاً كبيرة على جامعة طنطا في دعم الخطط التنموية

إسلام سياسي

صحيفة: مصر لن تسمح لأردوغان بحلم الإمبراطورية.. وقطر وراء الأزمة

خبير أمني : التنظيم في شمال افريقيا يشكل اقوى جماعة ارهابية

حصاد الافتاء فى 2019: إطلاق أول قاعدة بيانات عربية لظاهرة الإرهاب والإسلاموفوبيا

الإفتاء يحذر من نقل تركيا لإرهابيين إلى ليبيا لدعم ميليشيات طرابلس

مقالات الرأي
د. منى حلمى
سنة 2019 تكتب قصائدها وترحل
ماجد حبته
على قلب أحمق واحد!
عمرو خالد
عالج مخاوفك بحسن الظن بالله «1»
ماجد حبته
مكافحة مكافحة الجرائم الإلكترونية!
المزيد

الثقافة

مثقفون يؤكدون على أهمية الوعى المجتمعى لمواجهة حرب الشائعات

أسماء المرشحين بالفرز النهائى لمهرجان الحلى

افتتاح معرض «ثرى مصر» بقاعة أفق واحد.. الأحد

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

صفحتنا ع الفيس بوك