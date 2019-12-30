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مصر

التضامن: تحديد مصير «التأمينات» قريبًا

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:19 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ولاء جمال
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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم الانتهاء من لائحة قانون التأمينات والمعاشات الجديد المتوقع إصدار لائحته التنفيذية بداية العام المقبل 2020.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم عرض لائحة قانون التأمينات على مجلس الدولة، وبالشراكة مع أكثر من وزارة،   وحتى الآن تم استقبال رد من أكثر من 17 وزارة حتى الآن، حيث يتم مراجعتها فى الوقت الحالى، ومن المنتظر الانتهاء منها مشارف العام الجديد.

وفيما يخص علاقة الوزارة بالهيئة القومية للتأمينات، ومدى واختصاصات كل منهما، وعلاقة أحدهما بالآخر، أشارت وزيرة التضامن إلى أن المسائل غير واضحة حتى الآن، وستظهر أكثر جليا خلال الأسابيع القادمة.

وقال محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إن القانون الجديد للتأمينات سيتم تطبيقه من أول يناير 2020، موضحا أنه سيحل محل قوانين التأمينات التى يتم العمل بها، كما أنه سيتلافى التشابك مع الخزانة العامة للدولة وتدني عوائد الاستثمار، لافتا إلى أن القانون سيكون له إدارة وصندوق موحد لنظم التأمينات والمعاشات، وسيعمل على حوكمة استثمار أموال التأمينات، كما أنه سيتم إعفاء العمالة غير المنتظمة من حصة صاحب العمل، وسيتحمل الحصة نظام التأمين الاجتماعى بدلًا منه للتشجيع على الدخول فى منظومة التأمينات، حيث يقدر عددهم 10 ملايين شخص وفقا لاحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وأضاف سعودي أنه سيتم زيادة المعاشات فى يونيو من كل عام بحد أقصى 15% تتحملها خزانة الدولة.

وعن استثمار أموال التأمينات الاجتماعية فى الأوراق المالية، قال: لا تتخطى 1% وسوف يحدد مجلس أمناء الصندوق أوجه الاستثمار حسب النفع العام لأصحاب المعاشات، مشيرا إلى أنه وفقا لموازنة 2019 و2020 سيصل حجم المنصرف للمعاشات 204 مليارات جنيه لحوالي 9.8 مليون شخص مستحق، كما سيتم تخفيض نسبة اشتراكات التأمينات إلى 21% بداية من  يناير المقبل.

وأكد أنه سيتم حماية المصريين العاملين فى الخارج حيث سيتم إصدار قرار من مجلس الوزراء للتأمين على هؤلاء العمال لحمايتهم بشكل إجباري فى حالة عدم وجود تأمين يحميهم فى الدول التى يعملون بها.

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