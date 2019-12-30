تمديد حالة الطوارئ في تونس لمدة شهر

أعلنت الرئاسة في تونس، اليوم الاثنين، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر كامل، وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد حالة الطوارئ في كامل الجمهورية لمدة شهر، بدءا من أول يناير.



يذكر أن تونس تمدد بشكل دوري حالة الطوارئ منذ 24 نوفمبر 2015، على خلفية الحادثة الإرهابية، حيث تم استهداف حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة، وأسفر عنها مقتل 13 أمنيا.

