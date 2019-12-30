-
الإثنين 30 ديسمبر 2019 الموافق 04 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

150 صندوقًا جديدًا للقمامة بالمنصورة

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:12 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
عمرو الحوتى
طباعة
تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الدفعة الثانية من صناديق جمع القمامة وعددهم 150 ليصل الاجمالي حتى اليوم إلى 227 صندوق.

وأكد محافظ الدقهلية على أن الصناديق التي تم توريدها وسيتم تأتي في إطار مشاركة المجتمع المدني الذي يعد شريك أساسي في تطوير وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تصب في صالح المواطنين.

وأوضح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن المنظومة الحديثة للنظافة ليست قاصرة على مدينة المنصورة وحدها بل ستشمل كافة مراكز ومدن المحافظة.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أنه اتفق على توريد 5 الاف صندوق حجم صغير لخدمة المنظومة أمام محلات البيع مؤكدا على أن جميع المحلات سيوضع أمامها صناديق لجمع القمامة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

اليوم.. محاكمة تامر عاشور بتهمة التهرب من الضرائب

منذ أقل من ساعة

السيسى يرفع دعم «بطاقات التموين» لـ1250 جنيهًا للفرد قريبًا

منذ حوالي 20 ساعة

«أجورهم أصبحت ضخمة».. أشرف عبدالباقى يكشف سبب انتهاء «مسرح مصر»

منذ حوالي 10 ساعة

انقلاب أتوبيس مشجعى المصرى أثناء العودة من الإسكندرية (صور)

الصور

image description

«قومي المرأة» يزور أسر ضحايا حادث «أتوبيس العمال» في بورسعيد

image description

رفع 313 حالة إشغال في البحيرة

image description

«شعيب»: جاري العمل لإنهاء مباني جامعة مطروح الجديدة

image description

التحفظ على 60 مكبر صوت في حملات بأحياء الإسكندرية

image description

حبس سائق «البط الميت» في دمياط

الأكثر قراءة

سائق «أوبر»: «كنت هغتصبهم.. بس اضطرتني أضربها بالمطواة»

«أجورهم أصبحت ضخمة».. أشرف عبدالباقى يكشف سبب انتهاء «مسرح مصر»

الثلاثاء والأربعاء إجازة رسمية بالبنوك

انقلاب أتوبيس مشجعى المصرى أثناء العودة من الإسكندرية (صور)

أيام زمان

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

أسمهان ومحمد التابعي.. أسرار قصة حب انتهت بـ«سكتة قلبية»

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

نجم الساعة

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

الصحة

الرياضة تكافح البدانة

كوليسترول البالغين يسبب أمراض القلب

3 خطوات للوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا فى فصل الشتاء

قياس الكولسترول مبكرًا أداة للتنبؤ بأمراض القلب

الرئيس نيوز

محمد السادات: هي الأحزاب الكبيرة خايفة من إيه؟.. ومينفعش ناس راكبة فضائيات وناس بتغني ظلموه (1-2)

"تنطلق أول يناير".. تفاصيل مبادرة "صحة السيدات الحوامل"

وزير الزراعة: نبحث عن حلول غير تقليدية للمشاكل والتنسيق بين القطاعات

رغم ترشيد النفقات..27 مليار جنيه زيادة في مصروفات الدولة خلال عام

منوعات

الإمارات تطرق أبواب "جينيس 2020" بعروض الألعاب النارية

العراق والأردن يتقدمان بملف لطلب استضافة كأس آسيا 2027

إجراءات عاجلة بعد اكتشاف مادة خطرة فى موقع لأولمبياد طوكيو

الحرائق تلغي «الألعاب النارية» في رأس السنة بعاصمة أستراليا

كشكول

بعد"حظر البناطيل المقطعة".. أعضاء التدريس: القرار ينمي روح المسئولية والجدية للطلاب

أبرز تسريحات الشعر للأطفال في رأس السنة الجديدة (صور)

على خطى الوادي.. تعرف على قائمة محظورات الحرم الجامعي لـ"جنوب الوادي" (مستند)

رحمي: نضع آمالاً كبيرة على جامعة طنطا في دعم الخطط التنموية

إسلام سياسي

صحيفة: مصر لن تسمح لأردوغان بحلم الإمبراطورية.. وقطر وراء الأزمة

خبير أمني : التنظيم في شمال افريقيا يشكل اقوى جماعة ارهابية

حصاد الافتاء فى 2019: إطلاق أول قاعدة بيانات عربية لظاهرة الإرهاب والإسلاموفوبيا

الإفتاء يحذر من نقل تركيا لإرهابيين إلى ليبيا لدعم ميليشيات طرابلس

مقالات الرأي
د. منى حلمى
سنة 2019 تكتب قصائدها وترحل
ماجد حبته
على قلب أحمق واحد!
عمرو خالد
عالج مخاوفك بحسن الظن بالله «1»
ماجد حبته
مكافحة مكافحة الجرائم الإلكترونية!
المزيد

الثقافة

مثقفون يؤكدون على أهمية الوعى المجتمعى لمواجهة حرب الشائعات

أسماء المرشحين بالفرز النهائى لمهرجان الحلى

افتتاح معرض «ثرى مصر» بقاعة أفق واحد.. الأحد

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

صفحتنا ع الفيس بوك