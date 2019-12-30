150 صندوقًا جديدًا للقمامة بالمنصورة

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الدفعة الثانية من صناديق جمع القمامة وعددهم 150 ليصل الاجمالي حتى اليوم إلى 227 صندوق.



وأكد محافظ الدقهلية على أن الصناديق التي تم توريدها وسيتم تأتي في إطار مشاركة المجتمع المدني الذي يعد شريك أساسي في تطوير وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تصب في صالح المواطنين.



وأوضح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن المنظومة الحديثة للنظافة ليست قاصرة على مدينة المنصورة وحدها بل ستشمل كافة مراكز ومدن المحافظة.



وأشار محافظ الدقهلية إلى أنه اتفق على توريد 5 الاف صندوق حجم صغير لخدمة المنظومة أمام محلات البيع مؤكدا على أن جميع المحلات سيوضع أمامها صناديق لجمع القمامة.