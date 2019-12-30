بعد عامين من تخرجه.. طالب يحصل على درجتين بحكم محكمة

منحت المحكمة الإدارية العليا "دائرة التعليم"، درجتين لطالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة الزقازيق في العام الجامعي 2016 - 2017 في مادة القانون البحري والجوي، ورفضت منحه أي درجات في 3 مواد أخرى لعدم أحقيته في درجات زيادة بعد إعادة تصحيح كراسات إجابته.



واطمأنت المحكمة، إلى ما انتهت إليه لجان الخبراء بعد إعادة التصحيح، بتعديل درجات الطالب في مادة (القانون البحري والجوي) لتكون 15-20 بدلًا من 13-20 درجة، كما انتهت إلى عدم أحقية الطالب في درجات زيادة بمواد "القانون المدني، الشريعة الإسلامية، القانون الدولي".



واستندت المحكمة على أن عملية إعادة تصحيح كراسات إجابة طلاب الجامعة قوامها مراجعة إجابة الطالب في ضوء المعارف والمعلومات التي حصلها من الكتاب الجامعي المقرر عليه لقياس مدى إلمامه بها وفهمه لها دون غيره من الكتب المؤلفة في ذات المادة والتي تختلف طولًا واختصارًا، صعوبة وسهولة في العرض، وذلك حتى لا يكون هناك إفراط أو تفريط في تقدير الدرجة المستحقة للطالب.