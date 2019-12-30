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مصر

تعاون بين «النقل» والسويد في مجال السلامة على الطرق

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:09 م
جريدة الدستور
علا غزال
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التقى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، السفير يان تيسليف سفير السويد بالقاهرة، لبحث التعاون بين الجانبين في مجال السلامة على الطرق وحضر اللقاء رئيس هيئة الطرق والكباري وقيادات وزارة النقل.

بدأت المباحثات بإستعراض السفير السويدي للموضوعات التي تم مناقشتها خلال ورشة العمل المنعقدة في نوفمبر الماضي بالقاهرة والخاصة بمجال تأمين سلامة المرور والسلامة على الطرق والتي شهدت حضور مجموعة من الخبراء من الجانب السويدي والتي ارتكزت على مناقشة ثلاثة موضوعات أساسية (السلامة من خلال الطرق والمرور من خلال البنية التحتية والأنظمة المستخدمة – السلامة من خلال المركبة – السلامة من خلال أو زيادة الوعي والتعليم ) وكذلك تم خلال الورشة عرض من إدارة النقل السويدية عن الرؤية الصفرية السويدية لتقليل الحوادث.

وأعرب السفير السويدي الرغبة في استكمال التعاون بين مصر والسويد في هذا المجال كما سلم السفير السويدى بالقاهرة وزير النقل دعوة وزير البنية التحتية السويدي لمشاركة الفريق مهندس كامل الوزير في المؤتمر الوزاري العالمي للسلامة على الطرق والمقرر عقده في ستوكهولم يومي 19-20فبراير 2020.

وأكد وزير النقل أهمية تفعيل التعاون بين الجانبين في مجال التدريب والتأهيل للعنصر البشري ومجال المعدات مثل المعدات المستخدمة في اعمال الانقاذ المختلفة وكذلك التعاون في مجال أتوبيسات ( BRT ) الحافلة سريعة التردد أو الحافلة السريعة والتي تسيير في حارات منفصلة وتتميز بسعة نقل كبيرة.

وأوضح أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لرفع مستويات السلامة على شبكة الطرق من خلال تصميم الطرق وتخطيطها، ومدى مطابقتها للمعايير العالمية للطرق، مضيفا أن الوزارة تعمل أيضا على تحديث أسطول الأتوبيسات الخاصة بشركات النقل الجماعي التابعة لها، مشيرا إلى أنه وجه رئيس هيئة الطرق والكباري والنقل البري بإجراء المزيد من الدراسات حول الأسباب الفعلية الخاصة بحوادث الطرق وأساليب وطرق الحد منها وأن يتم مراعاة عدد من النقاط المتعلقة بها في هذه الدراسات ( الجوانب الهندسية – القوانين المنظمة - التعليم والتدريب - المعدات ) وكذلك عمل حملات توعية خاصة بهذا المجال خاصة مع الطفرة الكبيرة في مجال الطرق والكباري بمصر والتي كان من نتائجها تقدم ترتيب مصر العالمي في مؤشر جودة الطرق وفقًا لتقارير التنافسية العالمية حيث قفزت مصر 90 مركزا، خلال الفترة من 2014 حتى 2019، حيث تقدمت مصر لتصل للمركز 28 عام 2019، مقارنة بالمركز 118 عام 2014.

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