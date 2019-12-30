رفع 313 حالة إشغال في البحيرة

شنت الوحدات المحلية بمراكز (دمنهور - الدلنجات - المحمودية) حملات مكبرة لإزالة ورفع كافة الإشغالات من الشوارع والطرق والميادين لتحقيق السيولة والانضباط المروري وإظهار الشكل الحضاري والجمالي بمدن ومراكز المحافظة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع شرطة المرافق بمديرية أمن البحيرة.



أسفرت تلك الحملات عن رفع 313 حالة إشغال متنوع ما بين ثابت ومتحرك عبارة فروشات وتندات وكراسي وموازين ولوحات إعلانية مخالفة بواقع 150 حالة إشغال من الشوارع والطرق بمركز ومدينة الدلنجات، ورفع 136 حالة إشغال بدمنهور "المستشفى العام - المحطة - الروضة - الوحدة العربية".



كما تم إزالة 27 حالة إشغال على طريق المحمودية رشيد وترعة صدقي والسوق الجديد وشارع الرشيدية بمركز ومدينة المحمودية.