وزير الشباب: السيسى داعم أساسى للرياضة فى مصر

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي داعم أساسي للرياضة والشباب في مصر.



وأضاف وزير الشباب والرياضة، خلال لقاء خاص عبر "فضائية إكسترا نيوز": "أننا بدأنا منذ 2014 تنمية وتطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية"، موضحًا أن مراكز الشباب والرياضة أصبحت مراكز للخدمة المجتمعية وتعليم الحرف اليدوية، موضحًا أن لدينا تعاونًا مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة للاستفادة من مراكز الشباب.



وأوضح أن وزارة الشباب والرياضة، أسهمت في الترويج السياحي لمصر، موضحًا أن وزارة الشباب والرياضة نفذت 215 برنامجًا شارك فيها عشرة ملايين مشارك.



