سحب الجنسية المصرية من 45 مواطنًا

قرر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، السماح لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، وسحب الجنسية المصرية من 45 آخرين.



وتضمن القرار رقم 2208 لسنة 2019 الإذن لكل من الـ21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، كما أصدر القرار رقم 2209 لسنة 2019، بالإذن لـ23 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.



والقرار رقم 2210 لسنة 2019، بالإذن لكل من الـ22 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.