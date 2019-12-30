تداول 629 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم تداول 629 شاحنة بضائع عامة و31 سيارة.



وأضافت الهيئة- في بيان اليوم الاثنين- أن ميناء سفاجا وصلت إليه 3 سفن، هي «الحرية 2، وعزيز إكسبريس، وبوسيدون إكسبريس»، وغادرته السفينتان «نما إكسبريس، والقاهرة»، كما وصلت إلى ميناء نويبع السفينتان «سينا، وبريدج»، وغادرته السفينة «سينا».