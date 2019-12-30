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مصر

وزير الرياضة: السيسي داعم أساسي للشباب المصري

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:00 م
وزير الرياضة
وزير الرياضة
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أكد وزير الشباب والرياضة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي داعم أساسي للرياضة في مصر وهو قريب جدا من الشاب المصري، ويهتم بالرياضة كجزء مهم للحفاظ على صحة المواطن.

وأضاف صبحي - في مقابلة مع قناة (اكسترا نيوز) الإخبارية اليوم الأحد - أن مصر أثبتت قدرتها على تنظيم كأس الأمم الأفريقية رغم ضيق الوقت، لافتا إلى أن حصول مصر على بطولة أفريقيا تحت 23 سنة يعد إنجازا كبيرا للمصريين.

وأشار وزير الشباب إلى أنه لأول مرة يتم استيعاب 23 فريقا وهم المشاركون في البطولتين في كأس الأمم الأفريقية وبطولة أفريقيا تحت 23 سنة..مؤكدا أن مصر تملك قدرات هائلة بفضل رؤية قيادتها السياسية الحكيمة التي تعمل على بناء مصر الحديثة.

وأكد أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالمشاركة المصرية الفاعلة في الملتقيات الرياضية، حيث إن الرئيس السيسي عندما يحصل أي فريق على بطولة يأتي التكريم منه سريع جدا بهدف تشجيع شباب مصر وأبطالها.

وعن مشاركة مصر في الأحداث الرياضية العالمية، أوضح وزير الشباب أن مصر تمتلك شبكة طرق تساعد على إقامة أي أحداث عمالية كبيرة، وذلك بفضل الاهتمام بتطوير شبكات الطرق وزيادتها، بالإضافة إلى أن مصر دولة سياحية وبها فنادق فاخرة على أعلى مستوى، ولديها ملاعب كثيرة، فضلا عن امتلاكها شبكة اتصالات حديثة وقوية، وتلك هي الاشتراطات اللازمة للأحداث الرياضية الكبيرة.

وحول استعدادات وزارة الشباب لإكمال الترتيبات الخاصة باستضافة كأس العالم لليد 2021، قال صبحي" إن الوزارة تعمل حاليا في تجهيز مجمع كبير بمدينة 6 أكتوبر يسع 4500 فرد، بالإضافة إلى صالة تدريب أخرى وأكاديمية أفريقية، وتم الانتهاء من تجهيز صالة كرة يد تسع 7600 فرد في العاصمة الإدارية، وصالة أخرى في برج العرب تسع 4500، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة ستاد القاهرة".

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