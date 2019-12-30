طرق الحصول على فرصة عمل بالخارج

حددت وزارة القوى العاملة، رابط لتسجيل بيانات راغبي العمل بالخارج، حتى يتم الترشيح على فرص العمل المتاحة لديها للسفر بالخارج.واشترطت الوزارة على المسجل بياناته، أن يكون لديه الدقة في البيانات المسجلة من حيث (المؤهل – المهنة)، وبالنسبة لأصحاب الحرف يشترط وجود شهادة قياس مهارة معتمدة، ويتم اختبار العامل بناء عليها كشرط أساسى للترشيح، وأن يكون هناك جدية في تسجيل البيانات.وعلى من يرغب في الحصول على فرصة عمل بالخارج، تسجيل البيانات من