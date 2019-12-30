السيسى يرفع دعم «بطاقات التموين» لـ1250 جنيهًا للفرد قريبًا

كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيعلن، خلال أيام، عن مبادرة لمنح أصحاب البطاقات التموينية 1250 جنيهًا لكل فرد بحد أقصى 5 أفراد خلال أيام، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لخفض الأسعار وتشجيع شراء المنتج المحلي، وأن وزارة المالية ستقدم دعمًا 10% لأصحاب بطاقات التموين، وبذلك سيستفيد صاحب بطاقة التموين بالدعم عدة مرات، سواء من الدعم الذي سيحصل عليه من البطاقة أو المصانع أو اتحاد الغرف التجارية.



وأشار إلى أن هذه المبادرة تهدف لإحداث رواج داخلي في البلاد، وتمت الموافقة على رفع الحد الأقصى للائتمان من 35% لـ50%، وهذا من شأنه تحريك السوق الفترة المقبلة.



وأضافت المصادر، لـ"الدستور"، أن الـ1250 جنيها لكل فرد موزعة على 6 أشهر تبدأ فى يناير حتى يونيو 2020، مشيرةً إلى أن البنك المركزي سيوفر ماكينات لاستخدام كروت التموين ككارت ائتمان فى المحال المشاركة بالمبادرة مع رفع نسبة الائتمان من 35% إلى 50%.



وتقدم المصانع والمحلات المشاركة في المبادرة خصومات على السلع المحلية المعمرة مثل الملابس والمفروشات، الأدوات المنزلية ومستلزمات تشطيب العقار، وستصدر بها قائمة محددة السعر قبل وبعد الخصم، وستقدم المحال والسلاسل التجارية المشاركة خصمًا إضافيًا تُحدَد نسبته على كل سلعة.



وتوفر المبادرة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين للحد من آثار الإصلاح الاقتصادي، وتشجيع شراء المنتج المحلي ونمو الناتج المحلى الإجمالى، وتشغيل المصانع العامة ونمو التجارة المنظمة، وخلق فرص عمل للشباب وضخ استثمارات جديدة فى السوق المحلية.



ومن المقرر، حسب المصادر، أن تشارك وزارة التموين والغرفة التجارية وزارة قطاع الأعمال العام بشركاتها، حيث تعرض جميعها كافة السلع المعمرة والاستهلاكية المقترح تداولها بالمبادرة.



ويشارك فى المبادرة أيضًا، حسب المصادر، 4500 فرع للمحال الكبرى والسلاسل والهايبر، بجانب 525 فرعًا كبيرًا لقطاع الأعمال العام، بإجمالي أكثر من 5100 محل بكافة المحافظات، بخلاف أكثر من 10000 موزع للشركات الصناعية.