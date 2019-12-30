الآثار تبحث تسجيل أرقام قياسية باسم مصر في «جينيس»

بحث وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، مع المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة عاطف مفتاح، والمدير الإقليمي لموسوعة (جينيس) للأرقام القياسية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا طلال عمر، إمكانية تسجيل سلسلة من الأرقام القياسية بالموسوعة باسم مصر.



وذكرت وزارة السياحة والآثار- في بيان اليوم الإثنين- أنه تم خلال الاجتماع طرح العديد من المقترحات وقائمة طويلة من الملفات الخاصة بالقطاعات الأثرية والسياحية المميزة؛ لدراسة إمكانية تسجيل سلسلة من الأرقام القياسية بالموسوعة باسم مصر، وخاصة تلك المتعلقة بالمتحف المصري الكبير لجذب أنظار العالم إلى هذا الصرح الثقافي والأثري والسياحي الضخم، قبيل افتتاحه في الربع الأخير من عام 2020، خاصة وأن المتحف هو أضخم مبنى خصص لعرض آثار حضارة واحدة في العالم.



وفي نهاية الاجتماع، أهدى طلال عمر المدير الإقليمي لـ (جينيس)، وزير السياحة والآثار نسخة من كتاب (جينيس) للأرقام القياسية 2020، والذي يعتبر المرجع السنوي الشامل للأرقام القياسية بالموسوعة.



وعقب الاجتماع، توجه المدير الإقليمي لموسوعة (جينيس) الرقمية، وعاطف مفتاح إلى المتحف المصري الكبير حيث تفقدا مبنى المتحف، وميدان المسلة المعلق، وبحثا إمكانية تسجيل رقم قياسي لهما بالموسوعة، حيث أن مبنى المتحف هو أضخم مبنى خصص لعرض الآثار في العالم، وميدان المسلة هو أول ميدان مسلة معلق في العالم، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تسجيل رقم غير مسبوق لحفل افتتاح المتحف كأكبر حفل افتتاح.



كما تفقدا أيضا متحف مركب خوفو بمنطقة الأهرامات الأثرية، والتي سيتم نقلها إلى المتحف المصري الكبير في مبنٍ مستقل، وذلك لدراسة إمكانية تسجيل رقم قياسي لها في الموسوعة كأكبر أثر عضوي باقي في التاريخ.



وأعرب طلال، خلال جولته، عن استعداد المكتب الإقليمي لموسوعة (جينيس) للأرقام القياسية بتوفير الدعم الكامل عن طريق إرسال جميع الملفات الخاصة بالمعايير التي يجب توافرها لتسجيل رقم قياسي بالموسوعة، إلى هيئة المتحف المصري الكبير والتنسيق الدائم والمستمر.



وسلم المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لموسوعة (جينيس)، عاطف مفتاح، شهادة موسوعة (جينيس) للأرقام القياسية عن تسجيل رقم قياسي جديد بالموسوعة باسم مصر؛ لرسم لوحة بأكبر عدد من أكواب القهوة، حيث تم رسم صورة قناع الملك توت عنخ آمون باستخدام 7260 كوبا للقهوة على مساحة 60 مترا.



يذكر أن المتحف المصري الكبير استضاف أول أمس فعالية تسجيل رقم قياسي جديد بموسوعة (جينيس) الرقمية لرسم لوحة بأكبر عدد من أكواب القهوة.