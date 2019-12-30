-
الإثنين 30 ديسمبر 2019 الموافق 04 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط عصابة سرقة كابلات محطة معالجة الصرف الصحى بالعجمى

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 12:49 م
جريدة الدستور
عمرو المزيدي
طباعة
نجحت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية في ضبط 6 أشخاص سرقوا كابلات كهربائية من إحدى المحطات المعالجة لمياه الصرف الصحي بمنطقة العجمي.

تبلغ لقسم شرطة ثان العامرية، بقيام 6 أشخاص "مجهولين" وبحوزتهم أسلحة "نارية وبيضاء" بالتسلل لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالعجمي الكائنة بدائرة القسم، واستولوا تحت تهديد الأسلحة على 6 كابلات كهربائية خاصة بتشغيل أحواض المعالجة بالمحطة وهربوا.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده عن أن مرتكبي الواقعة 6 أشخاص، لأربعة منهم معلومات جنائية، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم مسدس صوت- قطعتا سلاح أبيض "مطواة، سكين" - مقص حديدي ومبلغ مالي.

بمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم للواقعة على النحو السابق الإشارة إليه باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، وقرروا بأن المبلغ المالي من متحصلات الواقعة، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الكابلات النحاسية، مستخدمين سيارتين قيادة وملك اثنين منهم.

وتم بإرشادهم ضبط السيارتين وكمية من الكابلات المستولى عليها وزنت حوالي "300 كيلو جرام"، لدى عميلهم سيئ النية، تم ضبطه وبمواجهته اعترف بسابقة علمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

«من أنتم؟».. قذاف الدم يكشف المقصودين بعبارة معمر الشهيرة (فيديو)

منذ ساعتين و 19 دقيقة

«الإفتاء» يحذر من نقل تركيا إرهابيين إلى ليبيا لدعم ميليشيات طرابلس

منذ أقل من ساعة

السيسى يرفع دعم «بطاقات التموين» لـ1250 جنيهًا للفرد قريبًا

منذ يوم

الثلاثاء والأربعاء إجازة رسمية بالبنوك

الصور

image description

«قومي المرأة» يزور أسر ضحايا حادث «أتوبيس العمال» في بورسعيد

image description

رفع 313 حالة إشغال في البحيرة

image description

«شعيب»: جاري العمل لإنهاء مباني جامعة مطروح الجديدة

image description

التحفظ على 60 مكبر صوت في حملات بأحياء الإسكندرية

image description

حبس سائق «البط الميت» في دمياط

الأكثر قراءة

سائق «أوبر»: «كنت هغتصبهم.. بس اضطرتني أضربها بالمطواة»

«أجورهم أصبحت ضخمة».. أشرف عبدالباقى يكشف سبب انتهاء «مسرح مصر»

الثلاثاء والأربعاء إجازة رسمية بالبنوك

انقلاب أتوبيس مشجعى المصرى أثناء العودة من الإسكندرية (صور)

أيام زمان

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

أسمهان ومحمد التابعي.. أسرار قصة حب انتهت بـ«سكتة قلبية»

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

نجم الساعة

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

الصحة

الرياضة تكافح البدانة

كوليسترول البالغين يسبب أمراض القلب

3 خطوات للوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا فى فصل الشتاء

قياس الكولسترول مبكرًا أداة للتنبؤ بأمراض القلب

الرئيس نيوز

محمد السادات: هي الأحزاب الكبيرة خايفة من إيه؟.. ومينفعش ناس راكبة فضائيات وناس بتغني ظلموه (1-2)

"تنطلق أول يناير".. تفاصيل مبادرة "صحة السيدات الحوامل"

وزير الزراعة: نبحث عن حلول غير تقليدية للمشاكل والتنسيق بين القطاعات

رغم ترشيد النفقات..27 مليار جنيه زيادة في مصروفات الدولة خلال عام

منوعات

الإمارات تطرق أبواب "جينيس 2020" بعروض الألعاب النارية

العراق والأردن يتقدمان بملف لطلب استضافة كأس آسيا 2027

إجراءات عاجلة بعد اكتشاف مادة خطرة فى موقع لأولمبياد طوكيو

الحرائق تلغي «الألعاب النارية» في رأس السنة بعاصمة أستراليا

كشكول

بعد"حظر البناطيل المقطعة".. أعضاء التدريس: القرار ينمي روح المسئولية والجدية للطلاب

أبرز تسريحات الشعر للأطفال في رأس السنة الجديدة (صور)

على خطى الوادي.. تعرف على قائمة محظورات الحرم الجامعي لـ"جنوب الوادي" (مستند)

رحمي: نضع آمالاً كبيرة على جامعة طنطا في دعم الخطط التنموية

إسلام سياسي

صحيفة: مصر لن تسمح لأردوغان بحلم الإمبراطورية.. وقطر وراء الأزمة

خبير أمني : التنظيم في شمال افريقيا يشكل اقوى جماعة ارهابية

حصاد الافتاء فى 2019: إطلاق أول قاعدة بيانات عربية لظاهرة الإرهاب والإسلاموفوبيا

الإفتاء يحذر من نقل تركيا لإرهابيين إلى ليبيا لدعم ميليشيات طرابلس

مقالات الرأي
د. منى حلمى
سنة 2019 تكتب قصائدها وترحل
ماجد حبته
على قلب أحمق واحد!
عمرو خالد
عالج مخاوفك بحسن الظن بالله «1»
ماجد حبته
مكافحة مكافحة الجرائم الإلكترونية!
المزيد

الثقافة

أسماء المرشحين بالفرز النهائى لمهرجان الحلى

افتتاح معرض «ثرى مصر» بقاعة أفق واحد.. الأحد

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

"الأنفوشى للموسيقى العربية" تُحيى حفل رأس السنة

صفحتنا ع الفيس بوك