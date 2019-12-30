ضبط عصابة سرقة كابلات محطة معالجة الصرف الصحى بالعجمى

نجحت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية في ضبط 6 أشخاص سرقوا كابلات كهربائية من إحدى المحطات المعالجة لمياه الصرف الصحي بمنطقة العجمي.



تبلغ لقسم شرطة ثان العامرية، بقيام 6 أشخاص "مجهولين" وبحوزتهم أسلحة "نارية وبيضاء" بالتسلل لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالعجمي الكائنة بدائرة القسم، واستولوا تحت تهديد الأسلحة على 6 كابلات كهربائية خاصة بتشغيل أحواض المعالجة بالمحطة وهربوا.



تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده عن أن مرتكبي الواقعة 6 أشخاص، لأربعة منهم معلومات جنائية، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم مسدس صوت- قطعتا سلاح أبيض "مطواة، سكين" - مقص حديدي ومبلغ مالي.



بمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم للواقعة على النحو السابق الإشارة إليه باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، وقرروا بأن المبلغ المالي من متحصلات الواقعة، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الكابلات النحاسية، مستخدمين سيارتين قيادة وملك اثنين منهم.



وتم بإرشادهم ضبط السيارتين وكمية من الكابلات المستولى عليها وزنت حوالي "300 كيلو جرام"، لدى عميلهم سيئ النية، تم ضبطه وبمواجهته اعترف بسابقة علمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق في الواقعة.