حريق بعربة قطار فى كفرالزيات (صورة)

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين، على حريق نشب في عربة بأحد القطارات، حال سيره بنطاق السكة الحديد بمركز كفرالزيات، دون خسائر بشرية، مما أدى إلى حدوث حالة من الفزع والهلع.



كان اللواء خالد موسى، مأمور شرطة السكة الحديد بطنطا، تلقى إخطارًا من نقطة محطة سكة حديد كفرالزيات، بنشوب حريق في عربة بأحد القطارات حال سيره بنطاق السكة الحديد بكفرالزيات، مما أدى لتصاعد الأدخنة جراء ذلك.



وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية، وجار الوقوف على سبب الحادث، وحرر محضر، وأخطرت النيابة لتُجري شئونها.