ندوة توعوية بسرطان الثدي بطنطا

أقام مركز أورام طنطا صباح اليوم، ندوة تثقيفية عن التوعية بسرطان الثدي والاكتشاف المبكر له، بمقر حي ثاني طنطا، وذلك تحت رعاية الدكتور إسلام صبري، مدير المركز، والدكتور أحمد الصاوي نائب مدير المركز.



حاضر فيها الدكتور عمرو اباضة إستشارى جراحه الأورام بالمركز، والذى تحدث عن سرطان الثدى، قائلا انه ينتج نتيجة تغير في عمل ونمو الخلايا المكونة لأنسجة الثدي دون القدرة على السيطرة عليه، مما يحولها إلى خلايا سرطانية لدى الرجال والنساء مع قدرة هذه الخلايـا على الانتشـار.



وعن تشخيص المرض وعلاجة اكد ” اباضة ” أن هناك عدة طرق للعلاج فهناك العلاج الجراحي، والعلاج الإشعاعي،والعلاج الكيميائي،والعلاج المناعي، والعلاج الهرموني، وكلًا منها يتوقف على نوع الورم والحالة العامة للمريض ومدى استجابة الجسم لاى من تلك الانواع.



من جانب اخر أكد علاء أبو عكر مدير المركز الإعلامي بمركز الأورام، أن المركز يقوم بصفة مستمرة بعقد تلك الندوات لتوعية المواطنين بمرض السرطان وطرق اكتشافه وعلاجه.



حضر الندوة، عدد كبير من العاملين وأشرف عليها أشرف الخولي مدير العلاقات العامة، وضحي حافظ وامنية احمد مسئولي العلاقات العامة.

