تدشين كنيسة مار جرجس فى عزبة فلتاؤوس بسمالوط

قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، تمم طقس تدشين كنيسة الشهيد مار جرجس بعزبة فلتاؤوس صباح أمس، قبل أن يصلي القداس الإلهي بالكنيسة ذاتها.



وأضاف القس بولس، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الكنيسة تقع على مساحة ٧٠٠ متر مربع وتشتمل على مبني خدمات به فصول تربية كنسية وحضانة ومسرح.



وعلى صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، آخر أصوامها لعام 2019، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.



