إغلاق 9 منشآت طبية مخالفة بالدقهلية

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إغلاق9 منشآت طبية وصحية مخالفة، لعدم وجود ترخيص لممارسة النشاط ومخالفة القانون.



وأشار محافظ الدقهلية إلى أن المنشآت المخالفة تمثل خطورة على صحة المواطنين وتؤثر سلبا على مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم، وشدد على عدم السماح للمنشآت الطبية والصحية بالعمل إلا بعد استيفاء كافة الاشتراطات التى حددها القانون لضمان جودة الخدمة الطبية التى تقدمها للمواطنين.



وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أهمية استمرار الحملات التى تشنها إدارة العلاج الحر والتفتيش الصيدلي ومختلف الإدارات، للتأكد من التزام المنشآت الطبية على مستوى المحافظة بالاشتراطات التي حددها القانون.



وأوضح الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن هذه المنشآت تشمل 4 مراكز للعلاج الطبيعي،ومعمل تحاليل،و3 مستشفيات للنساء والتوليد،مركز للسمنة والنحافة بالمنصورة،ونبروه،وشربين.