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سياسي

تشريع بإلغاء الرسوم الإضافية على التقاضي لصالح الصناديق الخاصة

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:54 ص
عبد المنعم العليمي
عبد المنعم العليمي
عائشة حسن
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قال النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه يعكف على إعداد تعديلات جديدة على قانون الرسوم القضائية، من شانها إنهاء حالة التضخم في المبلغ الذي يدفعه المدعى والمدعى عليه في حالة خسارة القضية.

وكشف العليمي، في تصريحات لـ«الدستور»، عن نص التعديل المقدم منه والمتمثل في الاكتفاء بالرسوم الموجودة والمقسمة لفئات ونسب في المادة 9 من القانون ولا يجوز تحصيل أي رسم أخرى على هذه النسبة بموجب قوانين أخرى وتصل رسومها لـ50% زيادة لصالح الصناديق الخاصة.

وأوضح العليمي، أن المادة رقم 9 من القانون وضعت نسب رسوم محددة طبقا لشرائح حسب قيمة الدعاوى المقدمة، ومن ثم عند خسارة القضية لا بد وأن يتم تحصيل تلك القيم فقط، دون إضافة رسوم أخرى لصالح صناديق خاصة تم وضع نصوصها في قوانين أخرى وليس الرسوم القضائية، الأمر الذي دفعه لتقديم نص صريح بعدم إضافة رسوم أخرى تم وضعها بقوانين أخرى.

وأشار إلى أن هناك حالة من الانزعاج لبعض المتقاضيين، فإذا خسروا القضية يتم إبلاغهم بغرامة قد تصل إلى 50 ألف جنيه، والنسبة الفعلية للرسوم في هذه الغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه، وباقي القيمة تنصب لصالح صناديق أخرى غير معلوم عنها.

وأضاف إنه في حالة الخسارة وعدم امتلاكه المبلغ فبموجب القانون يتم اتخاذ إجراءات مثل الحجز الإداري، وغيرها من العقوبات التي تضاف للمدعى أو المدعى عليه، الأمر الذي لا بد من إنهاءه والالتزام بنص القانون ورسومه وعدم استغلال المدعى في قيمة الرسم المدفوع لصالح أماكن أخرى.

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