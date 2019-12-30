بسبب عمليات الجيش المصري ضد داعش: "تشويش في الاتصالات الإسرائيلية على الحدود"

نشر موقع صحيفة يديعوت أحرونوت تقريراً حول حدوث تشويشات في استقبال الشبكات الخلوية في التجمعات الإسرائيلية الواقعة في غلاف غزة وفي منطقة اشكول على وجه الخصوص، نتيجة تشغيل وسائل حرب إلكترونية من قبل الجيش المصري في سياق حربه ضد تنظيم داعش في سيناء.

وبحسب الجريدة، فإن مجلس إشكول الإقليمي، يدرس الأمر، وفي ذات السياق، نشر موقع مجلة "يسرائيل ديفينس" العسكرية الإسرائيلية تقريراً أفاد أن ظاهرة التشويش بدأت بشكل واضح قبل عامين نحو عامين مع عملية الجيش المصري ضد تنظيم داعش، بسبب أن مصر تقوم بتشغيل "مُغْلِق ترددات" من أجل إغلاق شبكات الاتصال الإسرائيلية التي يبدو أن الإرهابيين في سيناء يستخدمونها.



وصدر بيان رسمي صدر عن وزارة الاتصالات الإسرائيلية أنه: "خلال نهاية الأسبوع، تم تلقي بلاغات سواء من المدنيين أو من الشركات الخلوية بوقوع تشويشات حادة في المنطقة الجنوبية مع التركيز على المجتمعات الواقعة في محيطة قطاع غزة، سواء في الاتصالات الخلوية أو في الاتصال بالإنترنت، واتضح من الفحص الأولي أن مصدر التشويش على ما يبدو يقع خارج حدود إسرائيل".

