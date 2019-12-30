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محافظات

حصاد "طب بيطري الأقصر" في 2019

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:49 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هدى الأمير
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شهدت العام الجارٍ الكثير من المجهودات بمديرية الطب البيطري في الأقصر، وهذا ما ساهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية وذلك من خلال إخضاع الماشية إلى حملات تحصين مستمرة.

وقام الطب البيطري بتنفيذ عدد 3 حملات ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بإجمالى 96908 حيوان تقريبًا مرتفعًا من 5 % إلى 70 % إلى 78 %، وحملات مكثفة ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام تغطية عالية ( أبقار، أغنام ) بأجمالي 46914 حيوان، وحملات التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة للأغنام والماعز بأجمالي 13325 حيوان.

أما بالنسبة لمرض أنفلونزا الطيور، فقد تم تحصين عدد 4 مليون طائر حضانات بالإضافة إلى التحصين الخاص بدواجن التسمين بالمزارع الموجودة بالأقصر عن طريق نظام G.P.S، ونتج عن ذلك انخفاض نسب الإصابة والنفوق فى جميع الحيوانات والطيور طبقًا لتحاليل العينات المرسلة للمعامل المركزية بالقاهرة.

وفي مجال المجازر والتفتيش على الأغذية، تمت متابعة يومية لعدد 5 مجازر على مستوى المحافظة، والكشف على الأغذية المسلمة لفرق الأمن والمستشفيات الحكومية والجامعات، وتكثيف الحملات على الاغذية من أصل حيوانى فى منافذ البيع، وكذلك تشكيل لجنة للكشف على الاغذية بالمطاعم السياحية والفنادق والمراكب العائمة، الأشراف على العديد من مجازر الدواجن على مستوى المحافظة.

وبالنسبة للتأمين على الماشية، تم إحياء وتنشيط المشروع الرئاسي لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر مثل ( المشروع القومى للبتلو، وقروض البنك الأهلى )، وعن أمراض الصحة العامة والأمراض المشتركة، فقد تم التحصين من الأمراض المشتركة من خلال حملات الكشف والتحليل الدورى ضد الأمراض المشتركة مثل ( البروسيلا)، والقضاء على الكلاب الضالة منعًا لانتشار مرض السعار وغيره من الأمراض الأخرى، وبالنسبة للتلقيح الصناعى، وتحسين السلالات للجاموس والأبقار من خلال عمليات التلقيح الصناعي بكميات كبيرة.

أما عن الإرشاد البيطرى، تم عقد دورات مكثفة لإرشاد المواطنين ضد الأمراض المنتقلة عن طريق الحيوانات والطيور والتوعية للحفاظ على الثروات الحيوانية والداجنة بالمحافظة، والحفاظ على الثروة السمكية الموجودة فى نيل الأقصر والترع والمجارى المائية وتطبيق مشروع هادف للربح ( اسماك الصحراء) مثل مشروع الدكتور مصطفى محمود بالأقصر.

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