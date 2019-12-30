إصابة طالبة صدمتها سيارة نقل فى سوهاج

أصيبت طالبة بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الإثنين، عقب اصطدام سيارة نقل بها، حال عبورها الطريق، دائرة مركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج.



وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطارًا من مركز شرطة دار السلام بوجود حادث تصادم على الطريق الزراعي الشرقي دائرة المركز.



وبفحص البلاغ، تبين أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة "أحمد. م"، 35 عامًا، سائق ويقيم دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم بـ"مروة. ا"، 15 عامًا، طالبة وتقيم دائرة المركز، حال عبورها الطريق، ما نتجت عنه إصابتها بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.



وجرى نقل المصابة لمستشفى سوهاج الجامعي، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.