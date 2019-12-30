بـ 2 مليون جنيه.. تمويل أول وحدة بالصعيد لصناعة السجاد اليدوي بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم تمويل مشروع تنمية صناعة السجاد اليدوي بأبوتيج التي تعتبر الوحدة الأولى على مستوى الصعيد بقيمة إجمالية تصل إلى 2 مليون و800 ألف جنيه من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.



وأوضح اللواء عصام سعد إن هذا يأتي للقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل جديدة وتيسير فرص التشغيل الذاتي في مجال صناعة السجاد اليدوي والمساهمة في خلق قنوات تصديرية، وتسويقية لمنتجات الوحدات الإنتاجية المختلفة بالتعاون بين غرفة الصناعات اليدوية والمجلس التصديرى للصناعات اليدوية مع انتهاء المشروع وتمكين الأطفال الملتحقين بالمدارس المجتمعية لمشروع "مدارس من أجل مصر" من خلال إعطاء أفضلية الإلتحاق بالدورات التدريبية لأولياء أمور الأطفال الملتحقين بمبادرة "مدارس من أجل مصر".



وأكد محافظ أسيوط على اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وتوفير التمويل لها خاصة الشباب وصغار المستثمرين.



وأوضح رميح عبدالحسيب مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بأسيوط إن معايير اختيار المستفيدين من المشروع من أبناء قرى مركز أبوتيج أن تكون لا تعمل ومستعدة مقره الالتزام بالتدريب وبالعمل بالورش الانتاجية المنشأة فور انتهاء البرنامج التدريبي على أن تحمل بطاقة رقم قومى سارية وألا يقل عمرها عن 21عامًا على الأقل لمن سوف يكون لهم حق تملك الوحدات الانتاجية وأن تجيد القراءة والكتابة على أن تكون الأفضلية لأولياء أمور الأطفال الملتحقين بمبادرة "مدارس من أجل مصر" وأن تقر بضمان استكمال الطفل التابع له لدراسته المدرسية لافتًا إلى استلام عدد 50 نول خشبي مقاسات مختلفة وتدريب 150 شاب وفتاة على صناعة السجاد حتى الآن حيث تم الانتهاء من صناعة 350 متر سجاد وجارى الانتهاء من 50 متر أخرى ليصبح إجمالي ما تم صناعته 400 متر وذلك خلال مدة المشروع التي امتدت نحو 22 شهر منذ مارس 2018 وحتى نهاية يناير القادم لافتًا إلى الاشتراك بمعرض الحرف اليدوية المقام بأرض المعارض بمدينة نصر خلال شهر نوفمبر الماضي وعرض السجاد المصنع داخل وحدة أبوتيج فضلًا عن تصدير المنتجات الخاصة بالمشروع بمعرفة غرفة صناعة الحرف اليدويه بالقاهره.