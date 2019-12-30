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حوادث

تجديد حبس أحد مشجعي الزمالك في قضية «وايت نايتس»

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:41 ص
حبس
حبس
حسام محفوظ
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قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس كريم فتحي، أحد مشجعي نادي الزمالك المتهمين في قضية إعادة إحياء رابطة ألتراس وايت نايتس، ألتراس زملكاوي، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتحقق نيابة أمن الدولة العليا في القضية التي تحمل رقم 730 لسنة 2019 حصر تحقيق أمن دولة عليا، ويخضع فيها عدد من المتهمين من مشجعي نادي الزمالك للحبس الاحتياطي باتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة أُنشئت خلافًا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها من خلال إعادة إحياء نشاط رابطة وايت نايتس.

يذكر أن هناك قضية أخرى تتعلق برابطة ألتراس أهلاوي، ويخضع عدد من المتهمين من مشجعي النادي الأهلي فيها للحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات باتهامات تتعلق بإعادة إحياء الرابطة التي جرى حلها قبل عدة أشهر.

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