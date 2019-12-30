16 طعنة بالجسد.. النيابة تناظر جثة قتيل المرج

كشفت نيابة شرق القاهرة الكلية، في مناظرة جثة صاحب ورشة قتل على يد صاحب محل أحذية، أثناء دفاعه عن زوجة أخيه، التي تعدى عليها الأول بالضرب أمام المارة، لاسترجاعها حذاء، عن أن جثة المجني عليه لذكر في العقد الرابع من العمر توفي نتيجة إصابته بـ16 طعنة في أماكن متفرقة في الصدر والبطن والساق والرقبة، وتبين وجود كدمات في أنحاء جسده ودماء متناثرة بجوار الجثة.



وكانت البداية عندما تلقى قسم شرطة المرج، بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين شخصين من جهة وأصحاب المحال من جهة أخرى ووقوع قتيل، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم وتبين صحة البلاغ.



ودلت التحريات، أن صاحب محل أحذية رفض إرجاع إحدى السيدات لحذاء كانت قد اشترته منه، ثم تعدى وآخرون على زوجها وشقيقه بالأسلحة البيضاء فقتلوا أحدهما وأصابوا الآخر.



وتكثف الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، جهودها للقبض على المتهمين، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.