ضبط 1352 مخالفة سرعات جنونية فى حملات مرورية

عززت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، من كمائن الرادار أعلى الطرق السريعة؛ لالتقاط السيارات المخالفة حفاظًا على أرواح المواطنين.



وجاءت نتائج مجهودات رجال المرور، عن ضبط 1352 مخالفة خلال الـ24 ساعة الماضية التقطها الرادارات بالطرق السريعة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.



وعززت الإدارة من الخدمات والحملات المرورية أعلى الطرق السريعة، لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التي تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.



وتواصل الإدارة العامة للمرور من شن حملاتها بشكل يومي بواسطة الرادار لرصد سائقي المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.