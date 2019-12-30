البترول: السيسى يتابع تنفيذ المشروعات لحظة بلحظة

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن نجاحات وزارة البترول والثروة المعدنية، تتواصل عامًا بعد الآخر في إطار البرنامج الطموح الذي تنفذه لتنمية مصادر الثروة البترولية وتحسين كفاءة استخدامها، بما يحقق الأهداف الحيوية الموضوعة في هذا الإطار، وهى الوفاء باحتياجات السوق المحلية، وتعظيم العائد الاقتصادى وتأدية خدمات متميزة للمواطنين، والتطوير المستمر لكافة جوانب هذه الصناعة الحيوية، وهو ما كان محل اهتمام ومتابعة دقيقة ومتواصلة من القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذي تابع على مدار العام الموقف التنفيذى للمشروعات البترولية الجارية، وحرص على متابعة معدلات الأداء والإنجاز في قطاع البترول ودعمها، وتذليل كافة التحديات التي تواجهه في سبيل تحقيق نتائج إيجابية ملموسة.



وخلال العام الماضى، نجح قطاع البترول فى تحقيق نتائج أعمال متميزة يأتى على رأسها تحقيق معدلات متميزة فى الإنتاج، وتحقيق رقم غير مسبوق في إنتاج الغاز والبترول، حيث بلغ حوالى 2. 7 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى بحوالى 650 ألف برميل من الزيت الخام والمتكثفات يوميًا، مسجلًا أعلى معدل إنتاج من الثروة البترولية خلال شهر أغسطس الماضى، وبلغ حوالى 1.9 مليون برميل مكافئ يوميًا من الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعى، وليس هذا فحسب بل إن النتائج التي تحققت والأرقام الموثقة تؤكد مدى التطور الذي يشهده القطاع فى كافة مجالاته، من استكشاف وإنتاج وصناعات تحويلية تعظم القيمة المضافة "تكرير وبتروكيماويات"، وتسويق وبنية أساسية، والتوسع فى توصيل الغاز للمنازل والسيارات ولكافة القطاعات الاقتصادية والتصدير.



وإلى جانب ما أولته وزارة البترول والثروة المعدنية من اهتمام بالاستثمار في تنمية موارد مصر البترولية والغازية فقد أولت اهتمامًا مماثلًا للاستثمار في العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية في صنع النجاحات المشار إليها واستدامتها خلال الفترة المقبلة، وأطلقت الوزارة فعليًا عدة مبادرات وبرامج طموحة لتنمية مهارات الكوادر الشابة، وإعدادها بشكل علمى وعملى لتحمل مسئولية القيادة، وذلك في إطار برنامج متكامل لتطوير وتحديث قطاع البترول يغطى جميع أنشطته المختلفة.



وقال "الملا"، إن المشروعات البترولية تحظى بدعم ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية التي تولى ملف الطاقة أهمية كبرى، وهو ما يمثل دفعة قوية للعاملين وزيادة في ثقة المستثمرين، فقد اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزارة البترول عدة مرات على مدار العام، لمتابعة عدد من المشروعات فى قطاع البترول، منها خطة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية والمدن الجديدة، ومشروعات التكرير والبتروكيماويات، فضلًا عن خطط البحث والاستكشاف والتنمية الجديدة في مجال البترول والغاز، وخطوات تحديث وتطوير قطاع البترول، هذه اللقاءات تعطى دفعات قوية للعمل البترولي، خاصة الاجتماعات المتعلقة بموضوعات البحث والاستكشاف، هذا بالإضافة لاستقباله العديد من رؤساء الشركات العالمية ومتابعته برامج العمل التنفيذية، والاطمئنان على تذليل كافة العقبات التى قد تعترض أعمالهم، كما التقى وزراء منتدى غاز شرق المتوسط، للتأكيد على دعم مصر ومساندتها لهذا التجمع المهم.