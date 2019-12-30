«الخارجية الفلسطينية»: الانتخابات ضرورية.. وليست على حساب القدس

قال أحمد الديك، مستشار وزارة الخارجية الفلسطيني، إن السلطة الفلسطينية تؤكد أن الانتخابات ضرورة، منوهًا بأنها لن تكون على حساب القدس، مشيرًا إلى أنه مع عدم تحويل القضية إلى معركة سياسية ودبلوماسية حقيقية على مستوى العلاقات الثنائية مع الدول.



وأضاف أحمد الديك، خلال تصريحاته بفضائية "روسيا اليوم"، أن المجتمع الدولي لا بد من تحركه سريعًا حيال قوات الاحتلال وفقا للقانون الدولي، والسماح للشعب الفلسطيني بممارسة حقه الإنساني والقانوني.



وكانت الرئاسة الفلسطينية نوهت بأنها لن تعطي إسرائيل "فرصة فرض سياسة الأمر الواقع" فيما يتعلق بإجراء الانتخابات الفلسطينية في شرق القدس، حيث كانت آخر انتخابات عامة فلسطينية أجريت عام 2006، وفازت فيها حماس بأغلبية برلمانية.

