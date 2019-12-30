سقطت بين الأسانسير والحائط.. مصرع طفلة في القليوبية

لقيت طفلة مصرعها أثناء صعودها أسانسير عيادات بقرية أسنيت، التابعة لمستشفى كفر شكر المركزي، لحين الانتهاء من التطوير، وتم نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.



تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد مصرع "جنى. م. ص" تبلغ من العمر عامين ونصف، من قرية هلا التابعة لمدينة ميت غمر، أثناء صعودها مع أسرتها أسانسير عيادات بقرية أسنيت بكفر شكر، حيث انزلقت بين الأسانسير والحائط ولقيت مصرعها في الحال.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والمحلية إلى موقع الحادث، وتم نقلها إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، وتبين أن الطفلة كانت بصحبة أسرتها أثناء عملية ولادة لوالدتها وكلفت المباحث الجنائية للتحرى عن الواقعة.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.