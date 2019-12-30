أسماء المرشحين بالفرز النهائى لمهرجان الحلى

أصدر قطاع الفنون التشكيلية، اليوم، بيانا بالفرز النهائي للفنانين المقبولة أعمالهم بمهرجان فن الحلي الدورة الرابعة، والمزمع إقامته يوم الخميس الموافق 2 يناير بمركز الجزيرة للفنون.



وجاءت أسماء المشاركين في دورته الحلي الرابعة كالتالي: إسراء يسري كاظم، أسماء أحمد محمد الصالحي، أسماء محمود رمضان، أماني ناجي عبد العزيز، إنجي صابر درويش، إيمان فكري عبد الرحمن، بسمة صابر علي، حازم السيد محمد، حسناء مرتضى محمد، خلود خالد عبد الفتاح، خلود ماهر محمود، دينا عبد الفتاح، راندا محمد مصطفى، رحاب محمد عبد العال، رشا محمد القصير، روزان أشرف أحمد، رؤى مصطفى، ريحانة محمد ريحان، زينب كمال، سحر عبد العظيم، سوزان المصري، سيد منصور واكد، صابرين محمد، عمرو خطاب، فيروز عبد السلام، ليثي محمد حسن، لمياء حسن علوان، مادونا أمير بولس، محمد عيسى حسانين، مروة زكريا، منى محمد محمد العجري، نهلة قناوي، نوره نبيل موسى، نورهان عبد المطلب، هيثم شريف".



وكانت شروط الاشتراك في المسابقة: الاشتراك في المعرض متاح لجميع المبدعين والمصممين في مجال فن الحلى، للفنان حرية استخدام الخامات والمواد والتقنيات لتحقيق الأغراض الجمالية والوظيفية.



ويقدم كل مشارك أعماله بحد أقصى 6 قطع، سواء كانت منفردة أو في هيئة طاقم "بحد أقصى طاقمين" في أي من أنواع مصنفات الحلى، ومشاريع التخرج المميزة قابلة للمشارك، ولن يتم النظر في أي استمارة مقدمة غير مكتملة.