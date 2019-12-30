بطريرك الروم الكاثوليك يترأس احتفالات القديس يوسف

ترأس البطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيّين الكاثوليك، احتفالات عيد القديس يوسف البتول.



شارك بالاحتفال الكاردينال ماريو زيناري، السفير البابوي في سوريا، والمطران إلياس الدبعي متروبوليت بصرى وحوران وجبل العرب، ولفيف من الكهنة والراهبات وأبناء الكنيسة.



وفي عظته تحدث البطريرك عن القديس يوسف والإيمان والميلاد، قائلًا:"عندما أيقن يوسف أنّ الله هو الذي يسيّر أمور حياته، عندما علم أنّه بين يدي الله، ما عاد يتردّد في الطاعة له تعالى؛ فنراه يمتثل بسرعة ومن دون تردّد في الذهاب إلى مصر وفي العودة منها كما أمره الملاك، وبقي هكذا حياته كلّها".



واختتمَ غبطته كلمة العظة قائلًا: "أرفع معكم الشكر إلى الله تعالى خلال السنة الفائتة، وأطلب معكم إلى الطفل الإلهيّ المولود في ما بيننا في هذه الأيّام لأجل خلاصنا أن يكون العام القادم عام خير وسلام واستقرار وازدهار وخلاص لنا جميعًا".