العلاقات المصرية الأوروبية.. عام من تعزيز العلاقات الثنائية

استعرضت وزارة الخارجية أبرز إنجازات الدبلوماسية المصرية خلال عام 2019 وأهدافها خلال عام 2020، على مختلف المحاور الإقليمية والعربية والدولية.



وأكدت الخارجية أنه استمرارًا لجهودها في تعزيز علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي ومؤسساته، إلى جانب العلاقات الثنائية بين مصر والدول الأوروبية، تم خلال عام 2019 تنظيم عددًا من الزيارات والمقابلات الرئاسية والوزارية، فضلًا عن انعقاد عددًا من اللجان المشتركة وجولات المشاورات والمباحثات السياسية بين مصر والدول والمؤسسات الأوروبية المختلفة.



وكان على رأس تلك الفعاليات استضافة مصر لأول قمة بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وتلك الأعضاء بالاتحاد الأوروبي يوميّ 24 و25 فبراير 2019 بشرم الشيخ، بحضور رؤساء دول وحكومات نحو 50 دولة من الجانبين، بهدف بحث سُبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة في المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والأمنية.



وفيما يلي أبرز محطات العلاقات المصرية الأوروبية:



1. زيارات ولقاءات الرئيس السيسي:

- زار رئيس الجمهورية ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن في فبراير 2019 وهي المرة الأولى التي يشارك فيها رئيس مصري في المؤتمر، حيث التقى سيادته خلال الزيارة بكل من المستشارة الألمانية، ورئيسة أستونيا، ورئيس أوكرانيا، كما زار سيادته العاصمة الألمانية برلين في نوفمبر 2019 للمشاركة في قمة مبادرة مجموعة العشرين للتعاون مع أفريقيا، وإلى روسيا في أكتوبر 2019 لرئاسة قمة روسيا – أفريقيا، فضلًا عن زيارة كل من بيلاروسيا ورومانيا في يونيو 2019، وكذا زيارة فرنسا في أغسطس 2019 للمشاركة في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع، حيث التقى سيادته خلالها بالرئيس الفرنسي، ورئيس وزراء المملكة المتحدة.

- كما استقبل رئيس الجمهورية في القاهرة رؤساء فرنسا، وألبانيا (أول زيارة لرئيس ألباني إلى مصر)، وبلغاريا، والمجر. هذا، واستضافت مصر القمة السابعة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان يوم 8 أكتوبر 2019 بمشاركة السيد رئيس الجمهورية والرئيس القبرصي ورئيس وزراء اليونان.

- على هامش مشاركة سيادته في الشق رفيع المستوى لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر 2019، التقى السيد رئيس الجمهورية بكل من المستشارة الألمانية، ورؤساء فرنسا، والبرتغال، والنرويج، والمجر، وأوكرانيا، إلى جانب رؤساء وزراء كل من أسبانيا، وإيطاليا، وبلجيكا، وأيرلندا، والمملكة المتحدة.





2. زيارات ولقاءات وزير الخارجية:

- قام وزير الخارجية بزيارات إلى كل من المملكة المتحدة (للمشاركة في المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد الأردني)، وأيرلندا، والعاصمة البلجيكية بروكسل (للمشاركة في الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي، حيث تم عقد لقاءات مع وزراء خارجية كل من أسبانيا وبلجيكا والمجر)، وروسيا (للمشاركة في اجتماع آلية 2+2 بين وزيريّ الخارجية والدفاع المصريين ونظيريهما الروسيين).

- قام وزير الخارجية بجولة شملت كل من قبرص واليونان، وكذا جولة شملت كل من النمسا وكرواتيا وليتوانيا ولاتفيا، وزيارة أذربيجان (للمشاركة في قمة دول عدم الانحياز نيابةً عن السيد رئيس الجمهورية)، كما أجرى سيادته زيارة إلى كل من إيطاليا والفاتيكان (لعقد مباحثات ثنائية والمشاركة في منتدى حوارات المتوسط في روما، حيث خُصِصَت جلسة لمصر للتحدث عن رؤيتها إزاء الأوضاع الإقليمية).

- استقبل وزير الخارجية بالقاهرة وزراء خارجية كل من ليتوانيا، والنرويج، وسويسرا، وروسيا، وبولندا، وفنلندا، وفرنسا، والجبل الأسود، وألمانيا، فضلًا عن رئيس الجمعية الوطنية الصربية. وقد التقى كذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة (نيويورك سبتمبر 2019) بوزراء خارجية كل من روسيا، وهولندا، وفنلندا، واليونان، وقبرص.





3. اللجان المشتركة والمشاورات والمباحثات السياسية والاجتماعات الفنية:

- عُقِدت الدورة الأولى من اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين مصر وسلوفينيا برئاسة وزيريّ الخارجية في 13 مارس 2019 بالقاهرة، وكذا الدورة الثانية من اللجنة المشتركة بين مصر وليتوانيا برئاسة وزيريّ الخارجية يوم 16 أكتوبر 2019 في العاصمة الليتوانية "فيلنيوس".

- من جانب آخر، عُقِدت بالقاهرة جولات للمشاورات السياسية بين مصر وكل من رومانيا، وفنلندا، والسويد، وسويسرا، وإيطاليا، إلى جانب مباحثات سياسية مع قبرص، وجولة مشاورات سياسية مع تجمع دول "فيشجراد".

- في إطار الجهود التي بذلتها وزارة الخارجية لتعزيز حركة السياحة الأجنبية إلى مصر، وعلى ضوء جهود الحكومة المصرية للارتقاء بمستوى الأمن في القطاع السياحي، أعلنت الحكومة البريطانية عن استئناف الطيران المباشر إلى شرم الشيخ في أكتوبر 2019.

- استضافت مصر عددًا من الفعاليات التي عُقِدت في إطار الاتحاد من أجل المتوسط، من بينها المنتدى الأول للأعمال في يونيو 2019، ومنتدى حوكمة وتمويل المياه في أكتوبر 2019، وكذا المنتدى الأول لمؤسسات التعليم العالي في ديسمبر 2019. كما تقوم مصر بالتنسيق مع سكرتارية الاتحاد حول ترتيبات المؤتمر الوزاري الثاني الذي تعتزم مصر استضافته خلال عام 2020 حول موضوعات البيئة وتغير المناخ.