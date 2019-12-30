وزيرة الصحة تشدد على تطبيق معايير الاعتماد فى وحدة «أبوصويرة»

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الإثنين، أعمال التطوير ورفع الكفاءة بوحدة صحة "أبوصويرة" التابعة للإدارة الصحية برأس سدر، في إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.



وراجعت الوزيرة الرسومات الهندسية للوحدة مع الشركة المنفذة، مشددة على مراعاة تطبيق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد، فى أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية بالوحدة، موضحة أن هذه الوحدة ضمن 22 وحدة ومركزًا صحيًا جارٍ تطويرها ورفع كفاءته للدخول بالمنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل الجديد.



ووجهت الوزيرة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والإنشاءات وفقا للمواعيد المحددة، حيث من المقرر الانتهاء منها في شهر فبراير المقبل، وذلك بالتوازي مع خطة تدريب الكوادر البشرية، لرفع كفاءتهم المهنية، لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضي.



يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس، وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء"، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد، والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.